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≡ Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Временщикам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44591
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Временщикам
Отправлено: 03.07.22 - 10:34
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Генплан давно стал туалетной бумажкой, которую вы, господа, используете, как хотите. Что-то не вызывает такой генплан не только уважения, но даже доверия. Последние новости генплана - наступление на дачные общества. Хотят их по большей части уничтожить. А может, со временем и все.
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
58
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Временщикам
Отправлено: 03.07.22 - 10:34
#1
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Уважаю и поддерживаю, очень смело.
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и
§ ирония
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
31.03.12
Сообщений:
71
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Временщикам
Отправлено: 03.07.22 - 11:35
#2
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Мои мысли, только выражены более грамотно и развернуто. Уничтожают не только дачи , но и тот зеленый пояс вокруг города, который был посажен давно. Город становиться каменной пустыней, но почему здоровье людей не волнует власть. И все действия на ухудшение нашей среды проживания очень сильно раздражают и об этом точно сказано в статье.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8618
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Временщикам
Отправлено: 03.07.22 - 11:39
#3
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Вы ничего не понимаете! Нужны так называемые "парки" из брусчатки и асфальта, для прогулок мамаш с колясками, массовых гуляний и шароёб...нья недорослей. И никаких деревьев и цветов... чтобы не мешали гулять и харкать!
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
185
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Временщикам
Отправлено: 03.07.22 - 18:13
#4
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Если хотят побольше зон отдыха, то пусть займутся теми, что уже есть, но не доведены до ума. Например, закатывают в плитку большие площади и ставят там скамейки, а про то, как там приятно сидеть под палящим солнцем или дождём, почему то никто не думает, или посадят пирамидальные тополя, от которых тени как кот на плакал, нужно будет эту скамейку таскать вокруг дерева, чтобы попасть с столб тени.
Таких мест много в Костанае, например - площадь целинников (никогда не видела чтобы там кто-то отдыхал), площадь перед Жастар сарайы, центральный парк культуры и отдыха (заставленное скамейками место по улице Толстого и наверняка ещё много таких неблагоустроенных мест.
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