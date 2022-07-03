Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Временщикам

Отправлено: - 18:13

Если хотят побольше зон отдыха, то пусть займутся теми, что уже есть, но не доведены до ума. Например, закатывают в плитку большие площади и ставят там скамейки, а про то, как там приятно сидеть под палящим солнцем или дождём, почему то никто не думает, или посадят пирамидальные тополя, от которых тени как кот на плакал, нужно будет эту скамейку таскать вокруг дерева, чтобы попасть с столб тени.

Таких мест много в Костанае, например - площадь целинников (никогда не видела чтобы там кто-то отдыхал), площадь перед Жастар сарайы, центральный парк культуры и отдыха (заставленное скамейками место по улице Толстого и наверняка ещё много таких неблагоустроенных мест.