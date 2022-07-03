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≡ «Әділ сөз» готовит обращение в МИОР после угроз в адрес журналиста Михаила Козачкова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44591
«Әділ сөз» готовит обращение в МИОР после угроз в адрес журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 03.07.22 - 17:40
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Козачков опубликовал видеозапись пышных свадебных гуляний, которые, по его приблизительным подсчетам, обошлись примерно в Т50 млн. Он сообщил, что предположительно женихом был сын начальника административной полиции Алматы Нурлана Аманбека
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
844
Re: «Әділ сөз» готовит обращение в МИОР...
Отправлено: 03.07.22 - 17:40
#1
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Цитата:
в Facebook опубликовал видеозапись пышных свадебных гуляний, которые, по его приблизительным подсчетам, обошлись примерно в Т50 млн. «Он сообщил, что предположительно женихом на свадьбе был сын начальника административной полиции Алматы Нурлана Аманбека. После публикации полиция начала служебную проверку, Источник:


А почему этого сотрудника не отстранили хотя бы временно на период расследования?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
451
«Әділ сөз» готовит обращение в МИОР после угроз в адрес журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 03.07.22 - 18:10
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А почему этого сотрудника не отстранили хотя бы временно на период расследования?

Потому что кумовство Саке Маке Баке
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