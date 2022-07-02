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≡ Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44591
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 13:36
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Казахстанские экономисты оценили перспективы для Казахстана, открывшиеся после подписания президентом России Владимиром Путиным закона, легализующего параллельный импорт. Они рассказали, какие плюсы даст новый закон Казахстану и какие риски несет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12750
Re: Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном...
Отправлено: 02.07.22 - 21:15
#15
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Цитата:
serg kost:
Если бы абайка ездил в Челябинск, он бы так с ценами на пиво не палился.

Если бы Серёга ездил бы куда-нибудь
Он бы просто не Палился что ничего не знает)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12750
Re: Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном...
Отправлено: 02.07.22 - 21:27
#16
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Цитата:
serg kost: Поставь фильтр "Цена по возрастанию". Пиво Арасан по этой ссылке самое дешёвое из ассортимента.
Пардон пардон пардон Беру свои слова про ворота и тех кто на них смотрит обратно
Серега не ворота)) он хуже))
Он просто сейчас пытался не умно отыграть старинную русскую тактику "не все так однозначно!" И если поставить фильтр то действительно какое-то Арасановское ​пиво дешевле
Проблема в том что речь шла именно о рудненском пиве
И Серёга не умело пытался этот факт обойти и выставить сначала по тупости что оптом оно дешевле
Когда же его одной ногой посадили в лужу он опять попытался отыграться доказывая что какое-то пиво Арасан дешевле
Но есть взять По фильтру наше дешманское рудненское оно получилось дороже Российского Бада,козела,Томского и Жигулёвского фирменного кои у нас в разы дороже Рудного
Вот такая экономика получилась)))
Правда Серёга об этом как-то умолчал))
Лужа как всегда
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1384
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 21:45
#17
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Цитата:
abaika95:
В России все подорожало и дорожает дальше

Ври дальше.
Подешевели смартфоны, телевизоры, стиральные машины, варочные панели, компьютеры и видеокарты
А также все виды металлопроката, пиломатериалы, кирпич, газобетон, щебёночно-песчаная смесь
Постепенно дешевеют старые и новые автомобили
В Ашане на несколько тысяч наименований товаров будут возвращать 70% от суммы
Ну и так далее.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1384
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 22:36
#18
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Цитата:
abaika95:
действительно какое-то Арасановское ​пиво дешевле Проблема в том что речь шла именно о рудненском пиве

Абайка даже не знает, что пиво в бутылках Арасан, как и "Рудненское" выпускается рудненским заводом!
Друг ситный, ты из Киева пишешь?

[Исправлено: serg kost, 02.07.2022 - 22:46]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
277
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 23:14
#19
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Цитата:
abaika95:
Если бы Серёга ездил бы куда-нибудь Он бы просто не Палился что ничего не знает)

А вы видать по миру то поездили, а очевидного не взрели так. 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17127
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 23:54
#20
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Цитата:
abaika95:
В России все подорожало и дорожает дальше Факт

А в Казахстане подешевели опусы психологов в местной газете :lol: остальное почти все подорожало даже больше чем в России :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2270
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 03.07.22 - 00:30
#21
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Цитата:
abaika95:
Бла бла бла)

Это горловой спазм что ли был? Не надо так волноваться.
Цитата:
abaika95:
Наше пиво там вообще сильно подорожало

Просто, если там поставить цену, соответствующую соотношению валют, то пиво может оказаться дешевле воды, а это как-то несерьёзно. Даже пиво по цене воды оттолкнуло бы покупателей. Поэтому цену подтянули к местным дешёвым сортам. Но для приезжих из Казахстана это реально неподьемная цена. Можно сказать, что сильно подорожало.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
844
Re: Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном...
Отправлено: 03.07.22 - 17:50
#22
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Цитата:
111:
Знают что можно неплохо заработать..


И ещё как зарабатывают! Скупают всю технику в Китае, ставят на Казахстанский учёт затем в три дорога продают в россию...
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