Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 10:54
Возникает вопрос. Если Россия решила сокращать экспорт товарной продукции, а это означает сокращение казахстанского импорта из РФ, которое должно сопровождаться сокращением спроса на российскую валюту, почему у нас дорожает рубль по отношению к тенге? Читать новость
Маркс: Приверженцы церкви доллара не могут считать другую валюту истинной. Поэтому, если где-то объявляют их веру неправедной, а доллар фейковым и дутым платежным средством, они тотчас же организуют крестовый поход во славу доллара и санкциями принуждают неверных преклонить колени перед своим божеством. А то и мечом карают, как не раз уже было в истории.
Да только причем тут колхозный рубль? Он как был до войны тугриком для доллара так и остался Да укрепился чучуть но ценаМ в России это не помогло)) Цитата:
Маркс: А нам и не надо прыгать, мы уже давно там сидим
Ты на Хаммере со дна сейчас пишешь?)) Цитата:
Маркс: Нам теперь главное постараться чтобы российская и другие экономики сверху не упали, а то от нас и места мокрого не останется. Поэтому надо хотя бы соседей укреплять, чтобы нас в лепешку не раздавили
Согласен Надо Китай укреплять Он стабильнее северной Африки Ой России Цитата:
Маркс: Нигде ничего не ползет. Достаточно зайти на алиекспресс и по выгодному курсу купить предлагаемый товар
Ржачнее аргумента не видел Вру видел)) Отход российской армии это акт доброй воли)) Цитата:
Маркс: А вот купить что-то за тенге на российских площадках будет проблематично, так как цены стали космическими для держателей такой крепкой валюты, как тенге.
Да поэтому россияне к нам сейчас косяками прут и жалуются на цены у себя дома))) Многоходовочка) Цитата:
Маркс: А ты, сынок, когда станет холодно и голодно, иди в компьютер поиграй.
Зачем? Я лучше в Челябинск позвоню чтобы платили за аренду моих квартир на месяц вперёд))) Рубль же подорожал,так что пусть россияне платят больше) Цитата:
Маркс: Не успел, всё-таки, с квартирой в России, бедолага. Отсюда и злость кипит в разуме возмущённом
У меня там несколько квартир)) Не успел в марте когда рубль был 3 тенге Так бы было ещё больше квартир )) А так мне платят в рублях а курс рубля меня пока устраивает) Цитата:
Добринцофф: Казахстан как всегда впереди,нам не надо ждать осени,у нас уже всё обвалилось и валиться дальше каждый день ,доллар за один месяц подорожал на 33 тнг,рубль в два раза.
Нефиг россиян пускать толпами Все базары и рынки области заполонили Скупают бедолаги все китайские тряпки и технику как не в себя Боятся не успеть пока рубль высокий и придется возвращаться в свой Верхнеуральск в бараки без нашей аджики и пива) Карантин в июле введут (специально) рубль просядет) Цитата:
Добринцофф: Может пари заключим тысяч на 200,а Абайка,если курс будет 2 тенге за рубль ты выиграл,если нет я выиграл.
А когда рубль упал до 3 тенге в марте и когда я перед этим писал что он упадет чтож ты не бежал пари заключать?) Цитата:
Добринцофф: Выигрыш естественно отдадим в проект,на лечение больных детей,давай соглашайся это же беспроигрышный вариант,проиграешь поможешь детям , выиграешь то же поможешь.
Благотворительностью не занимаюсь Особенно играя на ставках и тебе не советую) Как-то мерзко смотрится Рубль упадет ИгрАть на дате? Ну играйся) Я говорю к осени он просядет и меня устроит по 2 тенге за рубль Цитата:
viktorian85: Собрали? Собрали. Эксперименты в космосе провели? Провели. Сейчас робот Дуняша сделали. Как настоящий человек. Молодцы россияне. Робототехника развивается.
Это которая из секс куклы переделанная?))) Тебе видать методички не обновляли о чем гордится)) Цитата:
viktorian85: Не пытались. На луну запустят луноход снова. Цитата:
А людей все не могут?)) Американцы вон 50 лет назад запустили что у СССР аж бадхерт случился А сами чето не пытаются даже)) Цитата:
viktorian85: С появлением своих процессоров и других систем российский ноутбук не загорами.
Скажи просто Акт доброй Воли))) Россия жалеет всех Ведь когда Россия создаст свой ноут ууууух тогда всем))) Орехи им можно будет колоть)) Цитата:
viktorian85: Бензоколонки не строят атомные станции по всему миру, не летают в космос, не входят в пятерку стран в мире умеющих делать авиационные двигатели и весь спектр техники. Они тупо как мы в Казахстане занимаемся купи продаем.
Это потому российские самолёты сейчас на запасти разбираются чтобы собрать один целый? Это потому в мире сейчас отказываются от АЭС как от устаревшей технологии?) Это потому Россия даёт летать на своих ракетах всем подряд чтобы хоть как-то отбить бюджет а на нормальные полеты и исследования денег не хватает?) Это потому даже во время войны против всегда мира Россия не закрывает поток газа на Европу потомучто сразу наступит конец?)) На бензаколонках иногда продают хот доги и кофе Но от этого бензаколонка не становится кафе))Цитата:
viktorian85: Боишься все в Россию уедут работать?
Боюсь россиянам платить нечем будет мне за мои квартиры За аренду которых я естественно поднял цену))) Рубль же укрепился))) Зарплаты у россиян только чето нет))
abaika95: У меня там несколько квартир)) Не успел в марте когда рубль был 3 тенге
Цитата:
abaika95: Я те кредиты на кофеварки уже закрыл И ещё кредитов набрал)) Могу позволить себе новый телик В спальню и комп обновить
На каких дураков рассчитана эта писанина?! Ипотеку в России без постоянной работы и ВНЖ-гражданства никто не даст. Значит, платить за квартиру всю сумму и сразу. То есть "деньги на квартиру с ремонтом и обстановкой у абайки есть", но "кофеварку возьму в кредит".
Без СНИЛС дадут ипотеку? Это что за банк такой? Для иностранца, ни разу не работавшего официально в России, и не живущего там постоянно, получить ипотеку нереально. Мы же про абайку говорим? И про его "квартиры"?
и в будешь в первых рядах метаться по российским супермаркетам сметать все на своем пути, по 5 телевизоров, 10 утюгов, и т.д. в надежде что рубль вырастит и ты наваришься с продажи в Казахстане. По простому это называется бизнес по нашему по Казахстански)))
сайлау курманов: В противовес Евросоюзу бывшие союзные республики скоро объединятся в один союз, так мне кажется благодаря стараниями Путина и ко. Будет единая валюта, парламент и военная, политическая и прочие составляющие.
было бы замечательно, ну на край сделали бы границы как междк Россией и белоруссией, нет таможенных постов, нет дебилизма и очередей.
abaika95: Нефиг россиян пускать толпами Все базары и рынки области заполонили Скупают бедолаги все китайские тряпки и технику как не в себя
Странно,я всегда считал что чем больше покупателей тем выгоднее. Это же здорово,что люди приезжают к нам в страну и тратят здесь деньги,ведь на этом зарабатывают наши граждане,разве не так? Почему например в Египте и Турции рады туристам,а мы должны закрывать границы?
abaika95: Нефиг россиян пускать толпами Все базары и рынки области заполонили Скупают бедолаги все китайские тряпки и технику как не в себя
так радоваться надо, у продавцов товарооборот растет, доходы увеличиваются. а если еще наше продают, наше отечественное (произведено в Казахстане) то вообще нужно УРА кричать, рост производства, рабочие места и т.д. Стоп, что то размечтался, откуда у нас в казахстане производстве, так жалкое породия, все только на бумаге. Позор для нашего зернового края, даже муки нет, мельници работают на российском зерне. За какую сферу не возьмись, везде провалы и развал(((((
Вот ни разу не дешевле и даже дороже. Если в России 62 тыс. рублей, то в Казахстане - 70-75 тыс. рублей, в зависимости от какого курса считать. Я считал 7,5-8. Это пока только одну, первую попавшуюся, модель сравнил.
Стоимость импорта зависит, в том числе, и от транспортных расходов. А если учесть что основной транспортный хаб (Алма-Ата) находится за 2000 км от Кустаная, то ясно что там ещё транспортных расходов добавится. К тому же рубль окреп к доллару - значит за одно и то же количество долларов нужно отдать меньше рублей. Тут как в 2014-м не сработает на импорте точно, к тому же психологи продавцов совершенно разная - когда доллар поднимается - в Казахстане резко за ним цены в тенге идут. В России остатки распродают по ценам закупа. Такое может сработать только на местных товарах, которых у Казахстана ну не очень много. Мы даже стоимость чая Пиала сравнивали - почти одинаковая цена.
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