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≡ Чрезвычайное положение и комендантский час ввели на территории Каракалпакстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44591
Чрезвычайное положение и комендантский час ввели на территории Каракалпакстана
Отправлено: 03.07.22 - 14:05
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом ввел чрезвычайное положение на территории Каракалпакстана. Ранее он высказался за сохранение суверенитета этой республики. Этому предшествовали массовые протесты в Нукусе и других городах.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
277
Re: Чрезвычайное положение и комендантский час ввели на...
Отправлено: 03.07.22 - 14:05
#1
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//встретился с депутатами высшего представительного органа республики и старейшинами,//
А старейшины, кто такие? Почему не на пенсии?
//Каракалпакстан наделен суверенитетом и обладает правом выхода из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана.//
Ну вот те вам здрасьте. Ещё одни на самоопределение посягнули? :lol:

//Власти Каракалпакстана заявили о «беспорядках», попытке захвата органов управления неназванными лицами и зарубежном вмешательстве//
А почему беспорядки в кавычках? И что значит неназванными лицами? Я конечно понимаю, что имена у всех сразу не спросишь, но ведь есть международные определения таких личностей. :lol:
И что интересно, почему власти Каракалпакстана , ой как трудно слово пишется, а не власти Узбекистана? Они же ещё не отделились. :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15222
Чрезвычайное положение и комендантский час ввели на территории Каракалпакстана
Отправлено: 03.07.22 - 16:04
#2
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Цитата:
Эл-починно:
интересно, почему власти Каракалпакстана , ой как трудно слово пишется, а не власти Узбекистана? Они же ещё не отделились.

Власти Чечни или Башкортостана, отделились?
Или Калининграда?
Что за глупость?
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