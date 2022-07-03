Отправлено: - 14:05

//встретился с депутатами высшего представительного органа республики и старейшинами,//А старейшины, кто такие? Почему не на пенсии?//Каракалпакстан наделен суверенитетом и обладает правом выхода из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана.//Ну вот те вам здрасьте. Ещё одни на самоопределение посягнули?//Власти Каракалпакстана заявили о «беспорядках», попытке захвата органов управления неназванными лицами и зарубежном вмешательстве//А почему беспорядки в кавычках? И что значит неназванными лицами? Я конечно понимаю, что имена у всех сразу не спросишь, но ведь есть международные определения таких личностей.И что интересно, почему власти Каракалпакстана , ой как трудно слово пишется, а не власти Узбекистана? Они же ещё не отделились.