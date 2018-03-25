Отправлено: - 23:30

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Цитата:

112:

За эти вещи некоторым невиновным людям приходится отвечать террактами и всякими другими бойнями..



Т.е. бойни и теракты устраивают "невиновные" люди? Ты уже и террористов готов оправдать? "Их обидели и поэтому им пришлось устроить теракт"- это хочешь сказать?

Цитата:Считаю, что всё таки нужно сохранять объективность и не искать чёрную кошку в тёмной комнате: её там нет. Он хотел сказать, что за преступные насмешки расплачиваются ни в чём не повинные люди. Во всяком случае, я понял именно так, немного научился разбираться в хитросплетениях высказываний 112-го.