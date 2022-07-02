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Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44590
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 10:54
Возникает вопрос. Если Россия решила сокращать экспорт товарной продукции, а это означает сокращение казахстанского импорта из РФ, которое должно сопровождаться сокращением спроса на российскую валюту, почему у нас дорожает рубль по отношению к тенге?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12750
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 20:58
Цитата:
Да только причем тут колхозный рубль?
Он как был до войны тугриком для доллара так и остался
Да укрепился чучуть но ценаМ в России это не помогло))
Цитата:
Ты на Хаммере со дна сейчас пишешь?))
Цитата:
Согласен
Надо Китай укреплять
Он стабильнее северной Африки
Ой России
Цитата:
Ржачнее аргумента не видел
Вру видел))
Отход российской армии это акт доброй воли))
Цитата:
Да поэтому россияне к нам сейчас косяками прут и жалуются на цены у себя дома)))
Многоходовочка)
Цитата:
Зачем? Я лучше в Челябинск позвоню чтобы платили за аренду моих квартир на месяц вперёд)))
Рубль же подорожал,так что пусть россияне платят больше)
Цитата:
У меня там несколько квартир))
Не успел в марте когда рубль был 3 тенге
Так бы было ещё больше квартир ))
А так мне платят в рублях а курс рубля меня пока устраивает)
Цитата:
Нефиг россиян пускать толпами
Все базары и рынки области заполонили
Скупают бедолаги все китайские тряпки и технику как не в себя
Боятся не успеть пока рубль высокий и придется возвращаться в свой Верхнеуральск в бараки без нашей аджики и пива)
Карантин в июле введут (специально) рубль просядет)
Цитата:
А когда рубль упал до 3 тенге в марте и когда я перед этим писал что он упадет чтож ты не бежал пари заключать?)
Цитата:
Благотворительностью не занимаюсь Особенно играя на ставках и тебе не советую)
Как-то мерзко смотрится
Рубль упадет
ИгрАть на дате? Ну играйся)
Я говорю к осени он просядет и меня устроит по 2 тенге за рубль
Цитата:
Это которая из секс куклы переделанная?)))
Тебе видать методички не обновляли о чем гордится))
Цитата:
А людей все не могут?))
Американцы вон 50 лет назад запустили что у СССР аж бадхерт случился
А сами чето не пытаются даже))
Цитата:
Скажи просто
Акт доброй Воли)))
Россия жалеет всех
Ведь когда Россия создаст свой ноут ууууух тогда всем)))
Орехи им можно будет колоть))
Цитата:
Это потому российские самолёты сейчас на запасти разбираются чтобы собрать один целый?
Это потому в мире сейчас отказываются от АЭС как от устаревшей технологии?)
Это потому Россия даёт летать на своих ракетах всем подряд чтобы хоть как-то отбить бюджет а на нормальные полеты и исследования денег не хватает?)
Это потому даже во время войны против всегда мира Россия не закрывает поток газа на Европу потомучто сразу наступит конец?))
На бензаколонках иногда продают хот доги и кофе
Но от этого бензаколонка не становится кафе))Цитата:
Боюсь россиянам платить нечем будет мне за мои квартиры За аренду которых я естественно поднял цену)))
Рубль же укрепился)))
Зарплаты у россиян только чето нет))
Маркс:
Приверженцы церкви доллара не могут считать другую валюту истинной. Поэтому, если где-то объявляют их веру неправедной, а доллар фейковым и дутым платежным средством, они тотчас же организуют крестовый поход во славу доллара и санкциями принуждают неверных преклонить колени перед своим божеством. А то и мечом карают, как не раз уже было в истории.
Приверженцы церкви доллара не могут считать другую валюту истинной. Поэтому, если где-то объявляют их веру неправедной, а доллар фейковым и дутым платежным средством, они тотчас же организуют крестовый поход во славу доллара и санкциями принуждают неверных преклонить колени перед своим божеством. А то и мечом карают, как не раз уже было в истории.
Да только причем тут колхозный рубль?
Он как был до войны тугриком для доллара так и остался
Да укрепился чучуть но ценаМ в России это не помогло))
Цитата:
Маркс:
А нам и не надо прыгать, мы уже давно там сидим
А нам и не надо прыгать, мы уже давно там сидим
Ты на Хаммере со дна сейчас пишешь?))
Цитата:
Маркс:
Нам теперь главное постараться чтобы российская и другие экономики сверху не упали, а то от нас и места мокрого не останется. Поэтому надо хотя бы соседей укреплять, чтобы нас в лепешку не раздавили
Нам теперь главное постараться чтобы российская и другие экономики сверху не упали, а то от нас и места мокрого не останется. Поэтому надо хотя бы соседей укреплять, чтобы нас в лепешку не раздавили
Согласен
Надо Китай укреплять
Он стабильнее северной Африки
Ой России
Цитата:
Маркс:
Нигде ничего не ползет. Достаточно зайти на алиекспресс и по выгодному курсу купить предлагаемый товар
Нигде ничего не ползет. Достаточно зайти на алиекспресс и по выгодному курсу купить предлагаемый товар
Ржачнее аргумента не видел
Вру видел))
Отход российской армии это акт доброй воли))
Цитата:
Маркс:
А вот купить что-то за тенге на российских площадках будет проблематично, так как цены стали космическими для держателей такой крепкой валюты, как тенге.
А вот купить что-то за тенге на российских площадках будет проблематично, так как цены стали космическими для держателей такой крепкой валюты, как тенге.
Да поэтому россияне к нам сейчас косяками прут и жалуются на цены у себя дома)))
Многоходовочка)
Цитата:
Маркс:
А ты, сынок, когда станет холодно и голодно, иди в компьютер поиграй.
А ты, сынок, когда станет холодно и голодно, иди в компьютер поиграй.
Зачем? Я лучше в Челябинск позвоню чтобы платили за аренду моих квартир на месяц вперёд)))
Рубль же подорожал,так что пусть россияне платят больше)
Цитата:
Маркс:
Не успел, всё-таки, с квартирой в России, бедолага. Отсюда и злость кипит в разуме возмущённом
Не успел, всё-таки, с квартирой в России, бедолага. Отсюда и злость кипит в разуме возмущённом
У меня там несколько квартир))
Не успел в марте когда рубль был 3 тенге
Так бы было ещё больше квартир ))
А так мне платят в рублях а курс рубля меня пока устраивает)
Цитата:
Добринцофф:
Казахстан как всегда впереди,нам не надо ждать осени,у нас уже всё обвалилось и валиться дальше каждый день ,доллар за один месяц подорожал на 33 тнг,рубль в два раза.
Казахстан как всегда впереди,нам не надо ждать осени,у нас уже всё обвалилось и валиться дальше каждый день ,доллар за один месяц подорожал на 33 тнг,рубль в два раза.
Нефиг россиян пускать толпами
Все базары и рынки области заполонили
Скупают бедолаги все китайские тряпки и технику как не в себя
Боятся не успеть пока рубль высокий и придется возвращаться в свой Верхнеуральск в бараки без нашей аджики и пива)
Карантин в июле введут (специально) рубль просядет)
Цитата:
Добринцофф:
Может пари заключим тысяч на 200,а Абайка,если курс будет 2 тенге за рубль ты выиграл,если нет я выиграл.
Может пари заключим тысяч на 200,а Абайка,если курс будет 2 тенге за рубль ты выиграл,если нет я выиграл.
А когда рубль упал до 3 тенге в марте и когда я перед этим писал что он упадет чтож ты не бежал пари заключать?)
Цитата:
Добринцофф:
Выигрыш естественно отдадим в проект,на лечение больных детей,давай соглашайся это же беспроигрышный вариант,проиграешь поможешь детям , выиграешь то же поможешь.
Выигрыш естественно отдадим в проект,на лечение больных детей,давай соглашайся это же беспроигрышный вариант,проиграешь поможешь детям , выиграешь то же поможешь.
Благотворительностью не занимаюсь Особенно играя на ставках и тебе не советую)
Как-то мерзко смотрится
Рубль упадет
ИгрАть на дате? Ну играйся)
Я говорю к осени он просядет и меня устроит по 2 тенге за рубль
Цитата:
viktorian85:
Собрали? Собрали. Эксперименты в космосе провели? Провели. Сейчас робот Дуняша сделали. Как настоящий человек. Молодцы россияне. Робототехника развивается.
Собрали? Собрали. Эксперименты в космосе провели? Провели. Сейчас робот Дуняша сделали. Как настоящий человек. Молодцы россияне. Робототехника развивается.
Это которая из секс куклы переделанная?)))
Тебе видать методички не обновляли о чем гордится))
Цитата:
viktorian85:
Не пытались. На луну запустят луноход снова. Цитата:
Не пытались. На луну запустят луноход снова. Цитата:
А людей все не могут?))
Американцы вон 50 лет назад запустили что у СССР аж бадхерт случился
А сами чето не пытаются даже))
Цитата:
viktorian85:
С появлением своих процессоров и других систем российский ноутбук не загорами.
С появлением своих процессоров и других систем российский ноутбук не загорами.
Скажи просто
Акт доброй Воли)))
Россия жалеет всех
Ведь когда Россия создаст свой ноут ууууух тогда всем)))
Орехи им можно будет колоть))
Цитата:
viktorian85:
Бензоколонки не строят атомные станции по всему миру, не летают в космос, не входят в пятерку стран в мире умеющих делать авиационные двигатели и весь спектр техники. Они тупо как мы в Казахстане занимаемся купи продаем.
Бензоколонки не строят атомные станции по всему миру, не летают в космос, не входят в пятерку стран в мире умеющих делать авиационные двигатели и весь спектр техники. Они тупо как мы в Казахстане занимаемся купи продаем.
Это потому российские самолёты сейчас на запасти разбираются чтобы собрать один целый?
Это потому в мире сейчас отказываются от АЭС как от устаревшей технологии?)
Это потому Россия даёт летать на своих ракетах всем подряд чтобы хоть как-то отбить бюджет а на нормальные полеты и исследования денег не хватает?)
Это потому даже во время войны против всегда мира Россия не закрывает поток газа на Европу потомучто сразу наступит конец?))
На бензаколонках иногда продают хот доги и кофе
Но от этого бензаколонка не становится кафе))Цитата:
viktorian85:
Боишься все в Россию уедут работать?
Боишься все в Россию уедут работать?
Боюсь россиянам платить нечем будет мне за мои квартиры За аренду которых я естественно поднял цену)))
Рубль же укрепился)))
Зарплаты у россиян только чето нет))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12750
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 21:00
Цитата:
Я те кредиты на кофеварки уже закрыл
И ещё кредитов набрал))
Могу позволить себе новый телик В спальню и комп обновить
Рубль крепкий ведь)
Маркс:
Ему ещё кредит за термомикс выплачивать
Ему ещё кредит за термомикс выплачивать
Я те кредиты на кофеварки уже закрыл
И ещё кредитов набрал))
Могу позволить себе новый телик В спальню и комп обновить
Рубль крепкий ведь)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2270
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 00:18
Цитата:
Мой Хаммер стоит колесами на крыше твоего горбатого Запорожца послевоенного года выпуска.
Цитата:
Когда не отличаешь аргументов от фактов остаётся только ржать. Жаль овса дать не могу, он у нас на дне нынче дорог.
Цитата:
О! Да ты крут. Уже и за нокию кредит отдал, и на звонок накопил.
Цитата:
Четвертый сон Мереке Заканыча? Здания из стекла и бетона?
Цитата:
Скажите, а по 3 тенге не устроит гиганта мысли? Или торг здесь не уместен?
Цитата:
Боюсь, что Наполеон, хоть и француз, скоро тоже попросится в другую палату, как и Македонский. Вы уже всех там достали с оплатой за аренду коек.
Цитата:
БензОколонка гораздо прибыльнее любого кафе. Это должен знать даже второгодник. Вы этого не знаете. Печалька.
abaika95:
Ты на Хаммере со дна сейчас пишешь?))
Ты на Хаммере со дна сейчас пишешь?))
Мой Хаммер стоит колесами на крыше твоего горбатого Запорожца послевоенного года выпуска.
Цитата:
abaika95:
Ржачнее аргумента не видел
Ржачнее аргумента не видел
Когда не отличаешь аргументов от фактов остаётся только ржать. Жаль овса дать не могу, он у нас на дне нынче дорог.
Цитата:
abaika95:
Я лучше в Челябинск позвоню чтобы платили за аренду моих квартир на месяц вперёд)))
Я лучше в Челябинск позвоню чтобы платили за аренду моих квартир на месяц вперёд)))
О! Да ты крут. Уже и за нокию кредит отдал, и на звонок накопил.
Цитата:
abaika95:
А когда рубль упал до 3 тенге в марте
А когда рубль упал до 3 тенге в марте
Четвертый сон Мереке Заканыча? Здания из стекла и бетона?
Цитата:
abaika95:
Я говорю к осени он просядет и меня устроит по 2 тенге за рубль
Я говорю к осени он просядет и меня устроит по 2 тенге за рубль
Скажите, а по 3 тенге не устроит гиганта мысли? Или торг здесь не уместен?
Цитата:
abaika95:
Боюсь россиянам платить нечем будет мне за мои квартиры
За аренду которых я естественно поднял цену)))
Боюсь россиянам платить нечем будет мне за мои квартиры
За аренду которых я естественно поднял цену)))
Боюсь, что Наполеон, хоть и француз, скоро тоже попросится в другую палату, как и Македонский. Вы уже всех там достали с оплатой за аренду коек.
Цитата:
abaika95:
На бензаколонках иногда продают хот доги и кофе Но от этого бензаколонка не становится кафе)
На бензаколонках иногда продают хот доги и кофе Но от этого бензаколонка не становится кафе)
БензОколонка гораздо прибыльнее любого кафе. Это должен знать даже второгодник. Вы этого не знаете. Печалька.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1384
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 08:18
Цитата:
Цитата:
На каких дураков рассчитана эта писанина?!
Ипотеку в России без постоянной работы и ВНЖ-гражданства никто не даст.
Значит, платить за квартиру всю сумму и сразу.
То есть "деньги на квартиру с ремонтом и обстановкой у абайки есть", но "кофеварку возьму в кредит".
abaika95:
У меня там несколько квартир)) Не успел в марте когда рубль был 3 тенге
У меня там несколько квартир)) Не успел в марте когда рубль был 3 тенге
Цитата:
abaika95:
Я те кредиты на кофеварки уже закрыл И ещё кредитов набрал)) Могу позволить себе новый телик В спальню и комп обновить
Я те кредиты на кофеварки уже закрыл И ещё кредитов набрал)) Могу позволить себе новый телик В спальню и комп обновить
На каких дураков рассчитана эта писанина?!
Ипотеку в России без постоянной работы и ВНЖ-гражданства никто не даст.
Значит, платить за квартиру всю сумму и сразу.
То есть "деньги на квартиру с ремонтом и обстановкой у абайки есть", но "кофеварку возьму в кредит".
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15373
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 10:10
Цитата:
Дадут с большим первоначальным взносом.
serg kost:
Ипотеку в России без постоянной работы и ВНЖ-гражданства никто не даст.
Ипотеку в России без постоянной работы и ВНЖ-гражданства никто не даст.
Дадут с большим первоначальным взносом.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1384
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 10:44
Без СНИЛС дадут ипотеку?
Это что за банк такой?
Для иностранца, ни разу не работавшего официально в России, и не живущего там постоянно, получить ипотеку нереально.
Мы же про абайку говорим? И про его "квартиры"?
Это что за банк такой?
Для иностранца, ни разу не работавшего официально в России, и не живущего там постоянно, получить ипотеку нереально.
Мы же про абайку говорим? И про его "квартиры"?
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 13:02
Цитата:
А он и не падал до 3 тенге,4.3 было,так что ты опять проиграл.
Цитата:
Так тебе и не придётся,ведь курс будет RUBKZT 2.не так ли?
Цитата:
Нет тут игры на ставках и проигравших то же нет,я предлагаю тебе пари,а ты уже сдулся.
Цитата:
Видишь как ты грамотно отъезжаешь,"меня устроит",то есть если осенью 2022 курс будет 1\8 ты просто скажешь меня не устраивает ?
abaika95:
А когда рубль упал до 3 тенге в марте
А когда рубль упал до 3 тенге в марте
А он и не падал до 3 тенге,4.3 было,так что ты опять проиграл.
Цитата:
abaika95:
Благотворительностью не занимаюсь
Благотворительностью не занимаюсь
Так тебе и не придётся,ведь курс будет RUBKZT 2.не так ли?
Цитата:
abaika95:
Особенно играя на ставках
Особенно играя на ставках
Нет тут игры на ставках и проигравших то же нет,я предлагаю тебе пари,а ты уже сдулся.
Цитата:
abaika95:
Я говорю к осени он просядет и меня устроит по 2 тенге за рубль
Я говорю к осени он просядет и меня устроит по 2 тенге за рубль
Видишь как ты грамотно отъезжаешь,"меня устроит",то есть если осенью 2022 курс будет 1\8 ты просто скажешь меня не устраивает ?
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 13:24
Цитата:
и в будешь в первых рядах метаться по российским супермаркетам сметать все на своем пути, по 5 телевизоров, 10 утюгов, и т.д. в надежде что рубль вырастит и ты наваришься с продажи в Казахстане. По простому это называется бизнес по нашему по Казахстански)))
abaika95:
2 тенге за рубль меня устроит
2 тенге за рубль меня устроит
и в будешь в первых рядах метаться по российским супермаркетам сметать все на своем пути, по 5 телевизоров, 10 утюгов, и т.д. в надежде что рубль вырастит и ты наваришься с продажи в Казахстане. По простому это называется бизнес по нашему по Казахстански)))
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 13:27
Цитата:
было бы замечательно, ну на край сделали бы границы как междк Россией и белоруссией, нет таможенных постов, нет дебилизма и очередей.
сайлау курманов:
В противовес Евросоюзу бывшие союзные республики скоро объединятся в один союз, так мне кажется благодаря стараниями Путина и ко. Будет единая валюта, парламент и военная, политическая и прочие составляющие.
В противовес Евросоюзу бывшие союзные республики скоро объединятся в один союз, так мне кажется благодаря стараниями Путина и ко. Будет единая валюта, парламент и военная, политическая и прочие составляющие.
было бы замечательно, ну на край сделали бы границы как междк Россией и белоруссией, нет таможенных постов, нет дебилизма и очередей.
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 13:33
Цитата:
Странно,я всегда считал что чем больше покупателей тем выгоднее.
Это же здорово,что люди приезжают к нам в страну и тратят здесь деньги,ведь на этом зарабатывают наши граждане,разве не так?
Почему например в Египте и Турции рады туристам,а мы должны закрывать границы?
abaika95:
Нефиг россиян пускать толпами Все базары и рынки области заполонили Скупают бедолаги все китайские тряпки и технику как не в себя
Нефиг россиян пускать толпами Все базары и рынки области заполонили Скупают бедолаги все китайские тряпки и технику как не в себя
Странно,я всегда считал что чем больше покупателей тем выгоднее.
Это же здорово,что люди приезжают к нам в страну и тратят здесь деньги,ведь на этом зарабатывают наши граждане,разве не так?
Почему например в Египте и Турции рады туристам,а мы должны закрывать границы?
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 13:35
Цитата:
так радоваться надо, у продавцов товарооборот растет, доходы увеличиваются. а если еще наше продают, наше отечественное (произведено в Казахстане) то вообще нужно УРА кричать, рост производства, рабочие места и т.д.
Стоп, что то размечтался, откуда у нас в казахстане производстве, так жалкое породия, все только на бумаге. Позор для нашего зернового края, даже муки нет, мельници работают на российском зерне. За какую сферу не возьмись, везде провалы и развал(((((
abaika95:
Нефиг россиян пускать толпами Все базары и рынки области заполонили Скупают бедолаги все китайские тряпки и технику как не в себя
Нефиг россиян пускать толпами Все базары и рынки области заполонили Скупают бедолаги все китайские тряпки и технику как не в себя
так радоваться надо, у продавцов товарооборот растет, доходы увеличиваются. а если еще наше продают, наше отечественное (произведено в Казахстане) то вообще нужно УРА кричать, рост производства, рабочие места и т.д.
Стоп, что то размечтался, откуда у нас в казахстане производстве, так жалкое породия, все только на бумаге. Позор для нашего зернового края, даже муки нет, мельници работают на российском зерне. За какую сферу не возьмись, везде провалы и развал(((((
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25100
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 03.07.22 - 13:36
Цитата:
Да, нет - нихрена, в Казахстане.
Самим жрать - нечего...
Добринцофф:
,а мы должны закрывать границы?
,а мы должны закрывать границы?
Да, нет - нихрена, в Казахстане.
Самим жрать - нечего...
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