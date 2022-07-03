Отправлено: - 14:18

yudjin: Вот только Парк Победы оставьте в покое от этого бедлама в виде машинок, киосков, батутов. Во-первых, это первое городское кладбище.



Цитата:Да, было кладбище - действовало с конца 19 века по 1949 год, там шли массовые захоронение расстрелянных в время гражданской войны, также умерших в госпиталях во время ВОВ и другие.Поэтому я думаю, что спортинвентарь и прочая развлекуха там неуместна. А вот туалеты и напитки, можно было бы, чтобы люди могли спокойно прогуливаться по парку.