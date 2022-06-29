Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+23°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 38% влажность
  • С-СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 505 из 506«1...503504505506»
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25098
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.06.22 - 21:15
#7561
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не жарко им. В райцентре +32 градуса... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.06.22 - 21:50
#7562
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас холодрыга, осень..
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3064
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.06.22 - 22:05
#7563
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И правда, перестала писать, ограничилась личкой...
Исправлюсь! :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 13:15
#7564
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25098
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 13:20
#7565
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хмурое утро. Первый, настоящий дождь.
На улице +15 градусов... :lol: :-P
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3064
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 14:11
#7566
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драк, ещё посещают тебя ёжики?
Чем подкармливаешь?
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3064
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 14:25
#7567
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ассоциации с темой подорожания курева: "Приезжает мужик с недельной командировки, а у него 7 штрафов за курение на балконе..." :lol:

[Исправлено: таноми52, 01.07.2022 - 14:26]
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25098
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 15:42
#7568
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Драк, ещё посещают тебя ёжики?

Весной, приходили.
Сейчас что - то, не приходят... :lol: :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25098
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 15:44
#7569
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полевые мыши - пропали.
Наверное их ловят... :-o
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25098
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 15:48
#7570
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
а у него 7 штрафов за курение на балконе...

Я курю на террасе. Верхняя, сразу окно - закрывает.
Немцы, курят в квартирах. Мы - нет... :lol: :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 22:33
#7571
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Немцы, курят в квартирах.

Да ну..
У них там что, воняет дома?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25098
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 23:22
#7572
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У них там что, воняет дома?

А освежитель воздуха, для чего?... :lol: :oops:
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3064
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.22 - 23:19
#7573
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драк, вы с Элом в Германии пересекались?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.07.22 - 23:29
#7574
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
освежитель воздуха, для чего?...

Он же не убирает вонь, он просто ошибочно дает думать что все пахнет хорошо..
Именно поэтому мы ими не пользуемся..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25098
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 03.07.22 - 11:38
#7575
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Драк, вы с Элом в Германии пересекались?

Не так то это - просто... :lol: ;-)
Профайл
Страница 505 из 506«1...503504505506»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS