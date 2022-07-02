Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 13:36
Казахстанские экономисты оценили перспективы для Казахстана, открывшиеся после подписания президентом России Владимиром Путиным закона, легализующего параллельный импорт. Они рассказали, какие плюсы даст новый закон Казахстану и какие риски несет. Читать новость
serg kost: Поставь фильтр "Цена по возрастанию". Пиво Арасан по этой ссылке самое дешёвое из ассортимента.
Пардон пардон пардон Беру свои слова про ворота и тех кто на них смотрит обратно Серега не ворота)) он хуже)) Он просто сейчас пытался не умно отыграть старинную русскую тактику "не все так однозначно!" И если поставить фильтр то действительно какое-то Арасановское пиво дешевле Проблема в том что речь шла именно о рудненском пиве И Серёга не умело пытался этот факт обойти и выставить сначала по тупости что оптом оно дешевле Когда же его одной ногой посадили в лужу он опять попытался отыграться доказывая что какое-то пиво Арасан дешевле Но есть взять По фильтру наше дешманское рудненское оно получилось дороже Российского Бада,козела,Томского и Жигулёвского фирменного кои у нас в разы дороже Рудного Вот такая экономика получилась))) Правда Серёга об этом как-то умолчал)) Лужа как всегда
Это горловой спазм что ли был? Не надо так волноваться. Цитата:
abaika95: Наше пиво там вообще сильно подорожало
Просто, если там поставить цену, соответствующую соотношению валют, то пиво может оказаться дешевле воды, а это как-то несерьёзно. Даже пиво по цене воды оттолкнуло бы покупателей. Поэтому цену подтянули к местным дешёвым сортам. Но для приезжих из Казахстана это реально неподьемная цена. Можно сказать, что сильно подорожало.
Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать