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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 242 из 242«1...240241242
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 13:48
#3616
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Цитата:
viktorian85:
где воронка от ракеты и почему дом целый стоит если масса боевой части ракеты 1 тонна?

Я еще не читал, какой ракетой нанесли удар, и какой боезаряд там был.
Это вчера на вскидку, там даже не знают что за Х22 прилетела на торговый и откуда.
Тут вроде прилетело с мооя, но пока не ясно еще, расследование то на военные преступления будет, скажут надеюсь.
А ты откуда так решил?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 13:51
#3617
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Цитата:
viktorian85:
Вчера нацисты

А ани, а ани....
Это означает, что нужно бомбить и убивать детей мирного народа в отместку?
Понимаю, Гитлер так делал, но вот Путин как Гитлер, это кошмар..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 13:52
#3618
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Цитата:
111:
Я еще не читал, какой ракетой нанесли удар, и какой боезаряд там был.

Украинцы говорят Х-22. У этой ракеты тонна боевая часть. Этот дом должен быть сметен. А он стоит целы. Есть подозрение что снова украинская ракета ПВО попала в жилой дом. У них такое часто случается.

Цитата:
111:
расследование то на военные преступления будет, скажут надеюсь.

А почему 8 лет нету расследования убийства мирных жителей на Донбассе со стороны Украины?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
449
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 13:53
#3619
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Цитата:
111:
Это означает, что нужно бомбить и убивать детей мирного народа в отместку? Понимаю, Гитлер так делал, но вот Путин как Гитлер, это кошмар..

Спроси у нацистов зачем они мирных убивают 8 лет подряд
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 13:53
#3620
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Цитата:
viktorian85:
снова русские, украинцы и белорусы

Чесать то не надо..
Россиян учили 8 лет убивать украинцев, фашисткой пропагандой, вот и убивают теперь..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 13:56
#3621
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За то что им наваляли на острове Змеином, оккупанты отыгрались на мирных жителях..
Подло..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 14:23
#3622
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Драмтеатр Мариуполь.



Это там, где прятались мирные жители и по которым был совершен удар оккупантов.
Основной удар сцена, от 400 до 1200 кг в тротиловом эквиваленте.
И скорее всего авиабомб было две..
Просто размочили и все..
А то что туда заходили военные, и выходили в том числе, так это да, было, они же семьи свои навещали..
Но фашисткой пропаганде этого хватило..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:21
#3623
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ЖД вокзал .

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:24
#3624
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Получится ли выкупить целое купе до Алматы?
Нас пять человек..


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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:31
#3625
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Сегодня взяли свининки шашлычку..
Блин, как я давно не ел покупной гарячий щящлык..
Вкусно..

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* 111
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17.01.12
Сообщений:
15221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:33
#3626
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Но сперва принесли турецкий чай..
Давно не пил..
Выпили практически литр и сахар бесплатно..



[Исправлено: 111, 02.07.2022 - 22:34]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:39
#3627
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Попробовал впервые в жизни лиля кебаб..

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* 111
(Полноправные пользователи)
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17.01.12
Сообщений:
15221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:44
#3628
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Слюньки бежали, когда снизу в кафе начали плов варить с какими то огромными кусками мяса..
Бегал узнавал, на заказ так делают..
Пришлось ехать в шаурмячную..

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17.01.12
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15221
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:52
#3629
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Ну так куда сгонять в Алмате..
Будем думать..
Интересно, там есть турбригады какие то..
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