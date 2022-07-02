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≡ "Могли дешевле, купили дороже" - От 7 до 12 лет лишения свободы грозит директору КТЭК по новому обвинению
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44587
"Могли дешевле, купили дороже" - От 7 до 12 лет лишения свободы грозит директору КТЭК по новому обвинению
Отправлено: 02.07.22 - 03:09
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- Обвинение отказывается от эпизода по ст.189 и по ст. 364 (незаконное занятие предпринимательской деятельности) в отношении Бекпаганбетова, - заявил гособвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Но оставляет обвинение по ст. 188 ч. 4 п. 2.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
27
Re: "Могли дешевле, купили дороже" - От 7 до 12 лет...
Отправлено: 02.07.22 - 03:09
#1
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....казалось что многосерийный сериал под воодушивлённым названием назвынием / Дело было в КОСтанайской кочегарке/ закончился а да нет продолжение следует,интересно чем вся эта чехорда закончится.Всё должно закончиться оправдательным приговором с извенениями и хеппи Ендом ну как в сериалах. :-P :-P :-P
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2964
Re: "Могли дешевле, купили дороже" - От 7 до 12 лет...
Отправлено: 02.07.22 - 17:56
#2
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А Бекпаганбетов отмечает, что ранее тарифы снизил для населения, 2020 год завершил с прибылью 42 миллиона тенге и после его ухода из КТЭК предприятие стало опять убыточным. Значит хороший хозяйственник и руководитель.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5374
Re: "Могли дешевле, купили дороже" - От 7 до 12 лет...
Отправлено: 02.07.22 - 22:34
#3
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Значит всё таки размер имеет значение, странно что нельзя было приспособить какой-нибудь удлинитель
Их пришлось удлинять на 4 см, и эта реконструкция вошла в окончательную стоимость.[/b]
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