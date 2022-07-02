Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 13:48
Цитата:
Я еще не читал, какой ракетой нанесли удар, и какой боезаряд там был.
Это вчера на вскидку, там даже не знают что за Х22 прилетела на торговый и откуда.
Тут вроде прилетело с мооя, но пока не ясно еще, расследование то на военные преступления будет, скажут надеюсь.
А ты откуда так решил?
viktorian85:
где воронка от ракеты и почему дом целый стоит если масса боевой части ракеты 1 тонна?
где воронка от ракеты и почему дом целый стоит если масса боевой части ракеты 1 тонна?
Я еще не читал, какой ракетой нанесли удар, и какой боезаряд там был.
Это вчера на вскидку, там даже не знают что за Х22 прилетела на торговый и откуда.
Тут вроде прилетело с мооя, но пока не ясно еще, расследование то на военные преступления будет, скажут надеюсь.
А ты откуда так решил?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 13:51
Цитата:
А ани, а ани....
Это означает, что нужно бомбить и убивать детей мирного народа в отместку?
Понимаю, Гитлер так делал, но вот Путин как Гитлер, это кошмар..
viktorian85:
Вчера нацисты
Вчера нацисты
А ани, а ани....
Это означает, что нужно бомбить и убивать детей мирного народа в отместку?
Понимаю, Гитлер так делал, но вот Путин как Гитлер, это кошмар..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 13:52
Цитата:
Украинцы говорят Х-22. У этой ракеты тонна боевая часть. Этот дом должен быть сметен. А он стоит целы. Есть подозрение что снова украинская ракета ПВО попала в жилой дом. У них такое часто случается.
Цитата:
А почему 8 лет нету расследования убийства мирных жителей на Донбассе со стороны Украины?
111:
Я еще не читал, какой ракетой нанесли удар, и какой боезаряд там был.
Я еще не читал, какой ракетой нанесли удар, и какой боезаряд там был.
Украинцы говорят Х-22. У этой ракеты тонна боевая часть. Этот дом должен быть сметен. А он стоит целы. Есть подозрение что снова украинская ракета ПВО попала в жилой дом. У них такое часто случается.
Цитата:
111:
расследование то на военные преступления будет, скажут надеюсь.
расследование то на военные преступления будет, скажут надеюсь.
А почему 8 лет нету расследования убийства мирных жителей на Донбассе со стороны Украины?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 13:53
Цитата:
Спроси у нацистов зачем они мирных убивают 8 лет подряд
111:
Это означает, что нужно бомбить и убивать детей мирного народа в отместку? Понимаю, Гитлер так делал, но вот Путин как Гитлер, это кошмар..
Это означает, что нужно бомбить и убивать детей мирного народа в отместку? Понимаю, Гитлер так делал, но вот Путин как Гитлер, это кошмар..
Спроси у нацистов зачем они мирных убивают 8 лет подряд
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 13:53
Цитата:
Чесать то не надо..
Россиян учили 8 лет убивать украинцев, фашисткой пропагандой, вот и убивают теперь..
viktorian85:
снова русские, украинцы и белорусы
снова русские, украинцы и белорусы
Чесать то не надо..
Россиян учили 8 лет убивать украинцев, фашисткой пропагандой, вот и убивают теперь..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 13:56
За то что им наваляли на острове Змеином, оккупанты отыгрались на мирных жителях..
Подло..
Подло..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 14:23
Драмтеатр Мариуполь.
Это там, где прятались мирные жители и по которым был совершен удар оккупантов.
Основной удар сцена, от 400 до 1200 кг в тротиловом эквиваленте.
И скорее всего авиабомб было две..
Просто размочили и все..
А то что туда заходили военные, и выходили в том числе, так это да, было, они же семьи свои навещали..
Но фашисткой пропаганде этого хватило..
Это там, где прятались мирные жители и по которым был совершен удар оккупантов.
Основной удар сцена, от 400 до 1200 кг в тротиловом эквиваленте.
И скорее всего авиабомб было две..
Просто размочили и все..
А то что туда заходили военные, и выходили в том числе, так это да, было, они же семьи свои навещали..
Но фашисткой пропаганде этого хватило..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:21
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:24
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:31
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:33
Но сперва принесли турецкий чай..
Давно не пил..
Выпили практически литр и сахар бесплатно..
[Исправлено: 111, 02.07.2022 - 22:34]
Давно не пил..
Выпили практически литр и сахар бесплатно..
[Исправлено: 111, 02.07.2022 - 22:34]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:39
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:44
Слюньки бежали, когда снизу в кафе начали плов варить с какими то огромными кусками мяса..
Бегал узнавал, на заказ так делают..
Пришлось ехать в шаурмячную..
Бегал узнавал, на заказ так делают..
Пришлось ехать в шаурмячную..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 02.07.22 - 22:52
Ну так куда сгонять в Алмате..
Будем думать..
Интересно, там есть турбригады какие то..
Будем думать..
Интересно, там есть турбригады какие то..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать