Отправлено: - 13:52

111:

Я еще не читал, какой ракетой нанесли удар, и какой боезаряд там был.

111:

расследование то на военные преступления будет, скажут надеюсь.

Цитата:Украинцы говорят Х-22. У этой ракеты тонна боевая часть. Этот дом должен быть сметен. А он стоит целы. Есть подозрение что снова украинская ракета ПВО попала в жилой дом. У них такое часто случается.Цитата:А почему 8 лет нету расследования убийства мирных жителей на Донбассе со стороны Украины?