Отправлено: - 19:52

serg kost:

Некоторым соврать, как дышать. И все знают, про кого я пишу. Вот прайс оптовых цен на пиво в Челябинске: https://nashmaster74.ru/prajs/ Наше пиво дешевле большинства российских производителей. Некоторым соврать, как дышать. И все знают, про кого я пишу. Вот прайс оптовых цен на пиво в Челябинске:Наше пиво дешевле большинства российских производителей.

serg kost:

Наше пиво дешевле большинства российских производителей.

abaika95:

Недавно ребята писали из ЧБ Плакались что наше дешманское пиво рудненское у них сильно подорожало))) А местное пить невозможно

Цитата:Тактика дешёвого кремлебота просто врать Это к викам и Серёгам ВолковымТактика кремлебота по дороже,делать вид что его Аргумент опровергает Аргумент оппонента потомучто он ссылочку привел которая доказывает абсолютно ничего)Если начинать доказывать ему обратное он попытается свернуть с темы на США или израильскую разведку)Так вот для тех кто смотрит в книгу и видит фигуЦена на рудненскоеПочти 70 рублей что какбы намекает))Он же привел ссылку на оптовую продажуКонечно нельзя его обвинить в дурости или в манипуляцияхХотя подождите)Цитата:Цитата:Где тут ответ и на что?)Такое ощущение что он с сам собой общается и сам себе что-то доказввет)