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≡ Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44587
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 13:36
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Казахстанские экономисты оценили перспективы для Казахстана, открывшиеся после подписания президентом России Владимиром Путиным закона, легализующего параллельный импорт. Они рассказали, какие плюсы даст новый закон Казахстану и какие риски несет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15213
Re: Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном...
Отправлено: 02.07.22 - 13:36
#1
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У наших и чешется и колется .
Знают что можно неплохо заработать..
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
449
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 13:40
#2
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Цитата:
111:
У наших и чешется и колется . Знают что можно неплохо заработать..

Уже российские бизнесмены через Казахстан и Китай обходят санкции. Так что кто то уже хорошо зарабатывает. Думаю наши тоже уже подсуитились просто не афишируют чтобы не попасться америкосам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15213
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 13:58
#3
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Цитата:
viktorian85:
Думаю наши тоже уже подсуитились просто не афишируют чтобы не попасться америкосам.

Их надо сдавать по полной и накладывать санкции..
Все денег мало..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12750
Re: Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном...
Отправлено: 02.07.22 - 14:38
#4
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Где есть контрабанда там всегда возросшая преступность
Сейчас попрут к нам братки разной степени наглости закупаться и вывозить нужный им товар
Начнется делёж сфер рынка,разборки,перестрелки
Казахстану чтобы дать заработать своим гражданам надо ограничить въезд россиян на территорию РК
Либо валить братков тут как они только заедут несмотря на возмущение ФСБ (под кем братки сейчас и ходят)
Как поступала Канада в 20-30ые года во время сухого закона в США
Тогда Канадцы очень поднялись на вывозе своего виски и пива в Америку
Фермерский рынок,логистический Канады остался в плюсе
Канадцы на своих грузовиках свободно подъезжали к глухой таёжной границе где толкали виски американской мафии по огромным ценам
Те уже развозили виски по своим точкам

Но канадская конная пограничная полиция очень жёстко относилась к американским мафиози которые проникали на территорию Канады в потугах в обход пограничников закупится вискариком
Так и у нас должно быть
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2620
Re: Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном...
Отправлено: 02.07.22 - 15:18
#5
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Узбекскую компанию, продавшую чипы в Россию уже показательно наказали в назидание другим.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1379
Re: Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном...
Отправлено: 02.07.22 - 17:33
#6
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Ну хоть что-то Казахстан начнёт в Россию продавать!
Пусть даже и не у себя произведённое.
На что способны, тем и будем заниматься.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12750
Re: Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном...
Отправлено: 02.07.22 - 18:03
#7
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Цитата:
serg kost:
Ну хоть что-то Казахстан начнёт в Россию продавать!

Недавно ребята писали из ЧБ
Плакались что наше дешманское пиво рудненское у них сильно подорожало)))
А местное пить невозможно
Печалька
Туда же наша молочка,сыры,мясо,колбаса,и даже страшно сказать полуфабрикаты пельмешки и вареники)
Рубль укрепился)
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2267
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 18:37
#8
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Цитата:
abaika95:
Где есть контрабанда там всегда возросшая преступность

Ой, да ладно, контрабанда - это когда самому государству не выгоден ввоз определенных товаров. А когда ввоз перекрывают преступными санкциями, арестовывают резервы, то тут уже не до реверансов с бандой оголтелых капиталистов, вдруг забывших собственные правила игры.
Цитата:
abaika95:
Либо валить братков тут как они только заедут несмотря на возмущение ФСБ (под кем братки сейчас и ходят)

Валить братков это тебе не прыщи давить, которые возникают от переизбытка грузинского алкоголя в организме. Да и с уютного дивана вставать придется.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1379
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 19:10
#9
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Цитата:
abaika95:
Плакались что наше дешманское пиво рудненское у них сильно подорожало

Некоторым соврать, как дышать.
И все знают, про кого я пишу.
Вот прайс оптовых цен на пиво в Челябинске:

Наше пиво дешевле большинства российских производителей.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12750
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 19:52
#10
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Цитата:
serg kost:
Некоторым соврать, как дышать. И все знают, про кого я пишу. Вот прайс оптовых цен на пиво в Челябинске: Наше пиво дешевле большинства российских производителей.

Тактика дешёвого кремлебота просто врать Это к викам и Серёгам Волковым
Тактика кремлебота по дороже,делать вид что его Аргумент опровергает Аргумент оппонента потомучто он ссылочку привел которая доказывает абсолютно ничего)
Если начинать доказывать ему обратное он попытается свернуть с темы на США или израильскую разведку)
Так вот для тех кто смотрит в книгу и видит фигу
не фига
Цена на рудненское
Почти 70 рублей что какбы намекает))
Он же привел ссылку на оптовую продажу
Конечно нельзя его обвинить в дурости или в манипуляциях
Хотя подождите)
Цитата:
serg kost:
Наше пиво дешевле большинства российских производителей.

Цитата:
abaika95:
Недавно ребята писали из ЧБ Плакались что наше дешманское пиво рудненское у них сильно подорожало))) А местное пить невозможно

Где тут ответ и на что?)
Такое ощущение что он с сам собой общается и сам себе что-то доказввет)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1379
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 20:00
#11
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От бота и слышу.
Ну а ты сам свою ссылку смотрел?
Поставь фильтр "Цена по возрастанию".
Пиво Арасан по этой ссылке самое дешёвое из ассортимента.

[Исправлено: serg kost, 02.07.2022 - 20:07]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2267
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 20:50
#12
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Цитата:
abaika95:
Недавно ребята писали из ЧБ
Плакались что наше дешманское пиво рудненское у них сильно подорожало)))

Это же элементарная российская доброта. Типа, вот сидит abaika95 там у себя, где всё ужасно, цветов нет, газ отключают, улицы не освещаются, деньги дешевеют. Короче, сплошной бесперспективный бесперспективняк.

Тут кто-то из милосердных российских друзей говорит, - "Надо бы тоже нужно пожаловаться абайке на какие-нибудь трудности и одновременно сделать ему приятно. А давайте напишем, что у нас подорожало его любимое пиво. Которое мы всегда берём, когда он приезжает, потому что оно самое дешевое! Получится, что у нас горе, а он порадуется за свой родной колхоз и будет у себя пить ещё больше дешёвого пива, а не к нам ездить". Вот так добро побеждает зло.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1379
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 21:14
#13
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Если бы абайка ездил в Челябинск, он бы так с ценами на пиво не палился...
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12750
Re: Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном...
Отправлено: 02.07.22 - 21:14
#14
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Цитата:
serg kost:
От бота и слышу. Ну а ты сам свою ссылку смотрел? Поставь фильтр "Цена по возрастанию". Пиво Арасан по этой ссылке самое дешёвое из ассортимента.

Общаться с кремлеботом у которого методичка это как общаться с воротами или даже хуже,с тем кто на эти ворота постояноо смотрит))
Серёга
Методичковый вы наш
Как в этом сообщении Цитата:
abaika95:
Недавно ребята писали из ЧБ Плакались что наше дешманское пиво рудненское у них сильно подорожало))) А местное пить невозможно

Вы нашли повод чтобы опять неумно поспорить о величии России и опять сесть в лужу?))
Нет это же надо уметь)
Цитата:
Маркс:
Получится, что у нас горе, а он порадуется за свой родной колхоз и будет у себя пить ещё больше дешёвого пива, а не к нам ездить". Вот так добро побеждает зло.

Бла бла бла)
Графомания как всегда
Факт
Рубль укрепился по отношению к доллару
Факт
В России все подорожало и дорожает дальше
Факт
Наше пиво там вообще сильно подорожало
Но
Рубль крепкий
Потому в Верхнеуральске жителям сталинских бараков есть чем гордиться)))
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