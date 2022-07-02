Отправлено: - 20:58

Маркс:

Приверженцы церкви доллара не могут считать другую валюту истинной. Поэтому, если где-то объявляют их веру неправедной, а доллар фейковым и дутым платежным средством, они тотчас же организуют крестовый поход во славу доллара и санкциями принуждают неверных преклонить колени перед своим божеством. А то и мечом карают, как не раз уже было в истории.

Маркс:

А нам и не надо прыгать, мы уже давно там сидим

Маркс:

Нам теперь главное постараться чтобы российская и другие экономики сверху не упали, а то от нас и места мокрого не останется. Поэтому надо хотя бы соседей укреплять, чтобы нас в лепешку не раздавили

Маркс:

Нигде ничего не ползет. Достаточно зайти на алиекспресс и по выгодному курсу купить предлагаемый товар

Маркс:

А вот купить что-то за тенге на российских площадках будет проблематично, так как цены стали космическими для держателей такой крепкой валюты, как тенге.

Маркс:

А ты, сынок, когда станет холодно и голодно, иди в компьютер поиграй.

Маркс:

Не успел, всё-таки, с квартирой в России, бедолага. Отсюда и злость кипит в разуме возмущённом

Добринцофф:

Казахстан как всегда впереди,нам не надо ждать осени,у нас уже всё обвалилось и валиться дальше каждый день ,доллар за один месяц подорожал на 33 тнг,рубль в два раза.

Добринцофф:

Может пари заключим тысяч на 200,а Абайка,если курс будет 2 тенге за рубль ты выиграл,если нет я выиграл.

Добринцофф:

Выигрыш естественно отдадим в проект,на лечение больных детей,давай соглашайся это же беспроигрышный вариант,проиграешь поможешь детям , выиграешь то же поможешь.

viktorian85:

Собрали? Собрали. Эксперименты в космосе провели? Провели. Сейчас робот Дуняша сделали. Как настоящий человек. Молодцы россияне. Робототехника развивается.

viktorian85:

Не пытались. На луну запустят луноход снова. Цитата:

viktorian85:

С появлением своих процессоров и других систем российский ноутбук не загорами.

viktorian85:

Бензоколонки не строят атомные станции по всему миру, не летают в космос, не входят в пятерку стран в мире умеющих делать авиационные двигатели и весь спектр техники. Они тупо как мы в Казахстане занимаемся купи продаем.

viktorian85:

Боишься все в Россию уедут работать?

Цитата:Да только причем тут колхозный рубль?Он как был до войны тугриком для доллара так и осталсяДа укрепился чучуть но ценаМ в России это не помогло))Цитата:Ты на Хаммере со дна сейчас пишешь?))Цитата:СогласенНадо Китай укреплятьОн стабильнее северной АфрикиОй РоссииЦитата:Ржачнее аргумента не виделВру видел))Отход российской армии это акт доброй воли))Цитата:Да поэтому россияне к нам сейчас косяками прут и жалуются на цены у себя дома)))Многоходовочка)Цитата:Зачем? Я лучше в Челябинск позвоню чтобы платили за аренду моих квартир на месяц вперёд)))Рубль же подорожал,так что пусть россияне платят больше)Цитата:У меня там несколько квартир))Не успел в марте когда рубль был 3 тенгеТак бы было ещё больше квартир ))А так мне платят в рублях а курс рубля меня пока устраивает)Цитата:Нефиг россиян пускать толпамиВсе базары и рынки области заполонилиСкупают бедолаги все китайские тряпки и технику как не в себяБоятся не успеть пока рубль высокий и придется возвращаться в свой Верхнеуральск в бараки без нашей аджики и пива)Карантин в июле введут (специально) рубль просядет)Цитата:А когда рубль упал до 3 тенге в марте и когда я перед этим писал что он упадет чтож ты не бежал пари заключать?)Цитата:Благотворительностью не занимаюсь Особенно играя на ставках и тебе не советую)Как-то мерзко смотритсяРубль упадетИгрАть на дате? Ну играйся)Я говорю к осени он просядет и меня устроит по 2 тенге за рубльЦитата:Это которая из секс куклы переделанная?)))Тебе видать методички не обновляли о чем гордится))Цитата:А людей все не могут?))Американцы вон 50 лет назад запустили что у СССР аж бадхерт случилсяА сами чето не пытаются даже))Цитата:Скажи простоАкт доброй Воли)))Россия жалеет всехВедь когда Россия создаст свой ноут ууууух тогда всем)))Орехи им можно будет колоть))Цитата:Это потому российские самолёты сейчас на запасти разбираются чтобы собрать один целый?Это потому в мире сейчас отказываются от АЭС как от устаревшей технологии?)Это потому Россия даёт летать на своих ракетах всем подряд чтобы хоть как-то отбить бюджет а на нормальные полеты и исследования денег не хватает?)Это потому даже во время войны против всегда мира Россия не закрывает поток газа на Европу потомучто сразу наступит конец?))На бензаколонках иногда продают хот доги и кофеНо от этого бензаколонка не становится кафе))Цитата:Боюсь россиянам платить нечем будет мне за мои квартиры За аренду которых я естественно поднял цену)))Рубль же укрепился)))Зарплаты у россиян только чето нет))