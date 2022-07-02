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Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44587
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 10:54
Возникает вопрос. Если Россия решила сокращать экспорт товарной продукции, а это означает сокращение казахстанского импорта из РФ, которое должно сопровождаться сокращением спроса на российскую валюту, почему у нас дорожает рубль по отношению к тенге?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12750
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 20:58
Цитата:
Да только причем тут колхозный рубль?
Он как был до войны тугриком для доллара так и остался
Да укрепился чучуть но ценаМ в России это не помогло))
Цитата:
Ты на Хаммере со дна сейчас пишешь?))
Цитата:
Согласен
Надо Китай укреплять
Он стабильнее северной Африки
Ой России
Цитата:
Ржачнее аргумента не видел
Вру видел))
Отход российской армии это акт доброй воли))
Цитата:
Да поэтому россияне к нам сейчас косяками прут и жалуются на цены у себя дома)))
Многоходовочка)
Цитата:
Зачем? Я лучше в Челябинск позвоню чтобы платили за аренду моих квартир на месяц вперёд)))
Рубль же подорожал,так что пусть россияне платят больше)
Цитата:
У меня там несколько квартир))
Не успел в марте когда рубль был 3 тенге
Так бы было ещё больше квартир ))
А так мне платят в рублях а курс рубля меня пока устраивает)
Цитата:
Нефиг россиян пускать толпами
Все базары и рынки области заполонили
Скупают бедолаги все китайские тряпки и технику как не в себя
Боятся не успеть пока рубль высокий и придется возвращаться в свой Верхнеуральск в бараки без нашей аджики и пива)
Карантин в июле введут (специально) рубль просядет)
Цитата:
А когда рубль упал до 3 тенге в марте и когда я перед этим писал что он упадет чтож ты не бежал пари заключать?)
Цитата:
Благотворительностью не занимаюсь Особенно играя на ставках и тебе не советую)
Как-то мерзко смотрится
Рубль упадет
ИгрАть на дате? Ну играйся)
Я говорю к осени он просядет и меня устроит по 2 тенге за рубль
Цитата:
Это которая из секс куклы переделанная?)))
Тебе видать методички не обновляли о чем гордится))
Цитата:
А людей все не могут?))
Американцы вон 50 лет назад запустили что у СССР аж бадхерт случился
А сами чето не пытаются даже))
Цитата:
Скажи просто
Акт доброй Воли)))
Россия жалеет всех
Ведь когда Россия создаст свой ноут ууууух тогда всем)))
Орехи им можно будет колоть))
Цитата:
Это потому российские самолёты сейчас на запасти разбираются чтобы собрать один целый?
Это потому в мире сейчас отказываются от АЭС как от устаревшей технологии?)
Это потому Россия даёт летать на своих ракетах всем подряд чтобы хоть как-то отбить бюджет а на нормальные полеты и исследования денег не хватает?)
Это потому даже во время войны против всегда мира Россия не закрывает поток газа на Европу потомучто сразу наступит конец?))
На бензаколонках иногда продают хот доги и кофе
Но от этого бензаколонка не становится кафе))Цитата:
Боюсь россиянам платить нечем будет мне за мои квартиры За аренду которых я естественно поднял цену)))
Рубль же укрепился)))
Зарплаты у россиян только чето нет))
Маркс:
Приверженцы церкви доллара не могут считать другую валюту истинной. Поэтому, если где-то объявляют их веру неправедной, а доллар фейковым и дутым платежным средством, они тотчас же организуют крестовый поход во славу доллара и санкциями принуждают неверных преклонить колени перед своим божеством. А то и мечом карают, как не раз уже было в истории.
Приверженцы церкви доллара не могут считать другую валюту истинной. Поэтому, если где-то объявляют их веру неправедной, а доллар фейковым и дутым платежным средством, они тотчас же организуют крестовый поход во славу доллара и санкциями принуждают неверных преклонить колени перед своим божеством. А то и мечом карают, как не раз уже было в истории.
Да только причем тут колхозный рубль?
Он как был до войны тугриком для доллара так и остался
Да укрепился чучуть но ценаМ в России это не помогло))
Цитата:
Маркс:
А нам и не надо прыгать, мы уже давно там сидим
А нам и не надо прыгать, мы уже давно там сидим
Ты на Хаммере со дна сейчас пишешь?))
Цитата:
Маркс:
Нам теперь главное постараться чтобы российская и другие экономики сверху не упали, а то от нас и места мокрого не останется. Поэтому надо хотя бы соседей укреплять, чтобы нас в лепешку не раздавили
Нам теперь главное постараться чтобы российская и другие экономики сверху не упали, а то от нас и места мокрого не останется. Поэтому надо хотя бы соседей укреплять, чтобы нас в лепешку не раздавили
Согласен
Надо Китай укреплять
Он стабильнее северной Африки
Ой России
Цитата:
Маркс:
Нигде ничего не ползет. Достаточно зайти на алиекспресс и по выгодному курсу купить предлагаемый товар
Нигде ничего не ползет. Достаточно зайти на алиекспресс и по выгодному курсу купить предлагаемый товар
Ржачнее аргумента не видел
Вру видел))
Отход российской армии это акт доброй воли))
Цитата:
Маркс:
А вот купить что-то за тенге на российских площадках будет проблематично, так как цены стали космическими для держателей такой крепкой валюты, как тенге.
А вот купить что-то за тенге на российских площадках будет проблематично, так как цены стали космическими для держателей такой крепкой валюты, как тенге.
Да поэтому россияне к нам сейчас косяками прут и жалуются на цены у себя дома)))
Многоходовочка)
Цитата:
Маркс:
А ты, сынок, когда станет холодно и голодно, иди в компьютер поиграй.
А ты, сынок, когда станет холодно и голодно, иди в компьютер поиграй.
Зачем? Я лучше в Челябинск позвоню чтобы платили за аренду моих квартир на месяц вперёд)))
Рубль же подорожал,так что пусть россияне платят больше)
Цитата:
Маркс:
Не успел, всё-таки, с квартирой в России, бедолага. Отсюда и злость кипит в разуме возмущённом
Не успел, всё-таки, с квартирой в России, бедолага. Отсюда и злость кипит в разуме возмущённом
У меня там несколько квартир))
Не успел в марте когда рубль был 3 тенге
Так бы было ещё больше квартир ))
А так мне платят в рублях а курс рубля меня пока устраивает)
Цитата:
Добринцофф:
Казахстан как всегда впереди,нам не надо ждать осени,у нас уже всё обвалилось и валиться дальше каждый день ,доллар за один месяц подорожал на 33 тнг,рубль в два раза.
Казахстан как всегда впереди,нам не надо ждать осени,у нас уже всё обвалилось и валиться дальше каждый день ,доллар за один месяц подорожал на 33 тнг,рубль в два раза.
Нефиг россиян пускать толпами
Все базары и рынки области заполонили
Скупают бедолаги все китайские тряпки и технику как не в себя
Боятся не успеть пока рубль высокий и придется возвращаться в свой Верхнеуральск в бараки без нашей аджики и пива)
Карантин в июле введут (специально) рубль просядет)
Цитата:
Добринцофф:
Может пари заключим тысяч на 200,а Абайка,если курс будет 2 тенге за рубль ты выиграл,если нет я выиграл.
Может пари заключим тысяч на 200,а Абайка,если курс будет 2 тенге за рубль ты выиграл,если нет я выиграл.
А когда рубль упал до 3 тенге в марте и когда я перед этим писал что он упадет чтож ты не бежал пари заключать?)
Цитата:
Добринцофф:
Выигрыш естественно отдадим в проект,на лечение больных детей,давай соглашайся это же беспроигрышный вариант,проиграешь поможешь детям , выиграешь то же поможешь.
Выигрыш естественно отдадим в проект,на лечение больных детей,давай соглашайся это же беспроигрышный вариант,проиграешь поможешь детям , выиграешь то же поможешь.
Благотворительностью не занимаюсь Особенно играя на ставках и тебе не советую)
Как-то мерзко смотрится
Рубль упадет
ИгрАть на дате? Ну играйся)
Я говорю к осени он просядет и меня устроит по 2 тенге за рубль
Цитата:
viktorian85:
Собрали? Собрали. Эксперименты в космосе провели? Провели. Сейчас робот Дуняша сделали. Как настоящий человек. Молодцы россияне. Робототехника развивается.
Собрали? Собрали. Эксперименты в космосе провели? Провели. Сейчас робот Дуняша сделали. Как настоящий человек. Молодцы россияне. Робототехника развивается.
Это которая из секс куклы переделанная?)))
Тебе видать методички не обновляли о чем гордится))
Цитата:
viktorian85:
Не пытались. На луну запустят луноход снова. Цитата:
Не пытались. На луну запустят луноход снова. Цитата:
А людей все не могут?))
Американцы вон 50 лет назад запустили что у СССР аж бадхерт случился
А сами чето не пытаются даже))
Цитата:
viktorian85:
С появлением своих процессоров и других систем российский ноутбук не загорами.
С появлением своих процессоров и других систем российский ноутбук не загорами.
Скажи просто
Акт доброй Воли)))
Россия жалеет всех
Ведь когда Россия создаст свой ноут ууууух тогда всем)))
Орехи им можно будет колоть))
Цитата:
viktorian85:
Бензоколонки не строят атомные станции по всему миру, не летают в космос, не входят в пятерку стран в мире умеющих делать авиационные двигатели и весь спектр техники. Они тупо как мы в Казахстане занимаемся купи продаем.
Бензоколонки не строят атомные станции по всему миру, не летают в космос, не входят в пятерку стран в мире умеющих делать авиационные двигатели и весь спектр техники. Они тупо как мы в Казахстане занимаемся купи продаем.
Это потому российские самолёты сейчас на запасти разбираются чтобы собрать один целый?
Это потому в мире сейчас отказываются от АЭС как от устаревшей технологии?)
Это потому Россия даёт летать на своих ракетах всем подряд чтобы хоть как-то отбить бюджет а на нормальные полеты и исследования денег не хватает?)
Это потому даже во время войны против всегда мира Россия не закрывает поток газа на Европу потомучто сразу наступит конец?))
На бензаколонках иногда продают хот доги и кофе
Но от этого бензаколонка не становится кафе))Цитата:
viktorian85:
Боишься все в Россию уедут работать?
Боишься все в Россию уедут работать?
Боюсь россиянам платить нечем будет мне за мои квартиры За аренду которых я естественно поднял цену)))
Рубль же укрепился)))
Зарплаты у россиян только чето нет))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12750
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 21:00
Цитата:
Я те кредиты на кофеварки уже закрыл
И ещё кредитов набрал))
Могу позволить себе новый телик В спальню и комп обновить
Рубль крепкий ведь)
Маркс:
Ему ещё кредит за термомикс выплачивать
Ему ещё кредит за термомикс выплачивать
Я те кредиты на кофеварки уже закрыл
И ещё кредитов набрал))
Могу позволить себе новый телик В спальню и комп обновить
Рубль крепкий ведь)
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