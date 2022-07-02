Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 13:36
Казахстанские экономисты оценили перспективы для Казахстана, открывшиеся после подписания президентом России Владимиром Путиным закона, легализующего параллельный импорт. Они рассказали, какие плюсы даст новый закон Казахстану и какие риски несет. Читать новость
Где есть контрабанда там всегда возросшая преступность Сейчас попрут к нам братки разной степени наглости закупаться и вывозить нужный им товар Начнется делёж сфер рынка,разборки,перестрелки Казахстану чтобы дать заработать своим гражданам надо ограничить въезд россиян на территорию РК Либо валить братков тут как они только заедут несмотря на возмущение ФСБ (под кем братки сейчас и ходят) Как поступала Канада в 20-30ые года во время сухого закона в США Тогда Канадцы очень поднялись на вывозе своего виски и пива в Америку Фермерский рынок,логистический Канады остался в плюсе Канадцы на своих грузовиках свободно подъезжали к глухой таёжной границе где толкали виски американской мафии по огромным ценам Те уже развозили виски по своим точкам
Но канадская конная пограничная полиция очень жёстко относилась к американским мафиози которые проникали на территорию Канады в потугах в обход пограничников закупится вискариком Так и у нас должно быть
serg kost: Ну хоть что-то Казахстан начнёт в Россию продавать!
Недавно ребята писали из ЧБ Плакались что наше дешманское пиво рудненское у них сильно подорожало))) А местное пить невозможно Печалька Туда же наша молочка,сыры,мясо,колбаса,и даже страшно сказать полуфабрикаты пельмешки и вареники) Рубль укрепился)
abaika95: Где есть контрабанда там всегда возросшая преступность
Ой, да ладно, контрабанда - это когда самому государству не выгоден ввоз определенных товаров. А когда ввоз перекрывают преступными санкциями, арестовывают резервы, то тут уже не до реверансов с бандой оголтелых капиталистов, вдруг забывших собственные правила игры. Цитата:
abaika95: Либо валить братков тут как они только заедут несмотря на возмущение ФСБ (под кем братки сейчас и ходят)
Валить братков это тебе не прыщи давить, которые возникают от переизбытка грузинского алкоголя в организме. Да и с уютного дивана вставать придется.
Наше пиво дешевле большинства российских производителей.
Тактика дешёвого кремлебота просто врать Это к викам и Серёгам Волковым Тактика кремлебота по дороже,делать вид что его Аргумент опровергает Аргумент оппонента потомучто он ссылочку привел которая доказывает абсолютно ничего) Если начинать доказывать ему обратное он попытается свернуть с темы на США или израильскую разведку) Так вот для тех кто смотрит в книгу и видит фигу не фига Цена на рудненское Почти 70 рублей что какбы намекает)) Он же привел ссылку на оптовую продажу Конечно нельзя его обвинить в дурости или в манипуляциях Хотя подождите) Цитата:
serg kost: Наше пиво дешевле большинства российских производителей.
Цитата:
abaika95: Недавно ребята писали из ЧБ Плакались что наше дешманское пиво рудненское у них сильно подорожало))) А местное пить невозможно
Где тут ответ и на что?) Такое ощущение что он с сам собой общается и сам себе что-то доказввет)
abaika95: Недавно ребята писали из ЧБ Плакались что наше дешманское пиво рудненское у них сильно подорожало)))
Это же элементарная российская доброта. Типа, вот сидит abaika95 там у себя, где всё ужасно, цветов нет, газ отключают, улицы не освещаются, деньги дешевеют. Короче, сплошной бесперспективный бесперспективняк.
Тут кто-то из милосердных российских друзей говорит, - "Надо бы тоже нужно пожаловаться абайке на какие-нибудь трудности и одновременно сделать ему приятно. А давайте напишем, что у нас подорожало его любимое пиво. Которое мы всегда берём, когда он приезжает, потому что оно самое дешевое! Получится, что у нас горе, а он порадуется за свой родной колхоз и будет у себя пить ещё больше дешёвого пива, а не к нам ездить". Вот так добро побеждает зло.
serg kost: От бота и слышу. Ну а ты сам свою ссылку смотрел? Поставь фильтр "Цена по возрастанию". Пиво Арасан по этой ссылке самое дешёвое из ассортимента.
Общаться с кремлеботом у которого методичка это как общаться с воротами или даже хуже,с тем кто на эти ворота постояноо смотрит)) Серёга Методичковый вы наш Как в этом сообщении Цитата:
abaika95: Недавно ребята писали из ЧБ Плакались что наше дешманское пиво рудненское у них сильно подорожало))) А местное пить невозможно
Вы нашли повод чтобы опять неумно поспорить о величии России и опять сесть в лужу?)) Нет это же надо уметь) Цитата:
Маркс: Получится, что у нас горе, а он порадуется за свой родной колхоз и будет у себя пить ещё больше дешёвого пива, а не к нам ездить". Вот так добро побеждает зло.
Бла бла бла) Графомания как всегда Факт Рубль укрепился по отношению к доллару Факт В России все подорожало и дорожает дальше Факт Наше пиво там вообще сильно подорожало Но Рубль крепкий Потому в Верхнеуральске жителям сталинских бараков есть чем гордиться)))
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