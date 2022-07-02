Отправлено: - 18:08

serg kost:

Они уже прогнозировали доллар по 200... И развал российской экономики...

serg kost:

А вот свои проблемы почему-то не спрогнозировали

viktorian85:

Давно Кустанай стал российским?

viktorian85:

К сожалению наша. Надо было не понты делать, а экономику развивать.

viktorian85:

До скольки снижение? 100 рублей за доллар,200 или выше?

Цитата:А что российская экономика укрепляется?)Так почему при таком высоком рубле цены в России ползут вверх?))Чёт российские экономисты это объяснить не можут)Цитата:Какие свои проблемы?Введённое чп в сша из за того что солнечные панели подорожали?Это да крах запада и конец Европы в устах Путина))Цитата:НедавноВ паралельной вселеннойГде ханом Россистана назначили Бату ХасиковаЦитата:СогласенА то поломанных роботов Федоров каких-то собиралиНа Марс пытались летатьАйфоны пытались копироватьНоутбуки пытались делатьА как были страной бензаколонкой так и остались да?))Цитата:2 тенге за рубль меня устроит