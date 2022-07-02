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≡ "ПКСТ "Мичуринец" быть!" - лозунг дачников на встрече с представителями акимата Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44587
"ПКСТ "Мичуринец" быть!" - лозунг дачников на встрече с представителями акимата Костаная
Отправлено: 02.07.22 - 17:05
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Переговоры с дачниками вели руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Гулсара КАСЫБАЕВА и заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ. Последний сообщил: "у каждого есть право обратиться в суд и обжаловать наш ответ".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12742
Re: "ПКСТ "Мичуринец" быть!" - лозунг...
Отправлено: 02.07.22 - 17:05
#1
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Цитата:
А вы этого не сделали, - обратился к заместителю акима гражданский активист Аркадий ДЕНИСОВ

А у товарища Денисова там тоже дача есть?
Или он как тот заправский агент КГБ под прикрытием появляется там где общественное недовольство возникает?))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2265
"ПКСТ "Мичуринец" быть!" - лозунг дачников на встрече с представителями акимата Костаная
Отправлено: 02.07.22 - 19:33
#2
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Цитата:
abaika95:
Или он как тот заправский агент КГБ под прикрытием появляется там где общественное недовольство возникает?))

А это ничего, что abaika95 мгновенно появляется там, где возникает информация об "агенте КГБ" Денисове? Кто угадает с первого раза, чей агент abaika95?
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