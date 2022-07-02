Отправлено: - 19:33

abaika95:

Или он как тот заправский агент КГБ под прикрытием появляется там где общественное недовольство возникает?))



Цитата:А это ничего, что abaika95 мгновенно появляется там, где возникает информация об "агенте КГБ" Денисове? Кто угадает с первого раза, чей агент abaika95?