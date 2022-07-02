Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44587
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 10:54
Возникает вопрос. Если Россия решила сокращать экспорт товарной продукции, а это означает сокращение казахстанского импорта из РФ, которое должно сопровождаться сокращением спроса на российскую валюту, почему у нас дорожает рубль по отношению к тенге?
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12742
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 17:09
Цитата:
Смешно что пишет это Вика из России и везде пытается косить под местного жителя)
Да ВАША экономика оказалось фейковой)
Вкусно и почка
Цитата:
Сколько надо
Западные Экономисты прогнозируют к началу осени снижение рубля
viktorian85:
Пока видно что наша экономика оказалось фейковой, а не российская.
Пока видно что наша экономика оказалось фейковой, а не российская.
Смешно что пишет это Вика из России и везде пытается косить под местного жителя)
Да ВАША экономика оказалось фейковой)
Вкусно и почка
Цитата:
viktorian85:
Сколько ждать?
Сколько ждать?
Сколько надо
Западные Экономисты прогнозируют к началу осени снижение рубля
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1377
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 17:13
Конечно, 18 млн накормить легче.
С нашими-то просторами.
С нашими-то просторами.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1377
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 17:15
Цитата:
Они уже прогнозировали доллар по 200...
И развал российской экономики...
А вот свои проблемы почему-то не спрогнозировали.
[Исправлено: serg kost, 02.07.2022 - 17:18]
abaika95:
Западные Экономисты прогнозируют к началу осени снижение рубля
Западные Экономисты прогнозируют к началу осени снижение рубля
Они уже прогнозировали доллар по 200...
И развал российской экономики...
А вот свои проблемы почему-то не спрогнозировали.
[Исправлено: serg kost, 02.07.2022 - 17:18]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15372
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 17:34
Такое ощущение что автор в экономике совершенно не разбирается.
Цитата:
Да и в политике тоже. То есть пофиг на миллионы родственных связей, самую длинную сухопутную границу и общую историю? И всё это вместо того чтобы строить собственное производство?
Цитата:
мы должны остановить неконтролируемое перемещение товаров и людей, а следовательно и российской валюты на территорию Казахстана из РФ, введя визовый режим
Источник:
Источник:
Да и в политике тоже. То есть пофиг на миллионы родственных связей, самую длинную сухопутную границу и общую историю? И всё это вместо того чтобы строить собственное производство?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 448
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 18:02
Цитата:
Давно Кустанай стал российским?
Цитата:
К сожалению наша. Надо было не понты делать, а экономику развивать.
Цитата:
До скольки снижение? 100 рублей за доллар,200 или выше?
abaika95:
Смешно что пишет это Вика из России и везде пытается косить под местного жителя)
Смешно что пишет это Вика из России и везде пытается косить под местного жителя)
Давно Кустанай стал российским?
Цитата:
abaika95:
Да ВАША экономика оказалось фейковой)
Да ВАША экономика оказалось фейковой)
К сожалению наша. Надо было не понты делать, а экономику развивать.
Цитата:
abaika95:
Западные Экономисты прогнозируют к началу осени снижение рубля
Западные Экономисты прогнозируют к началу осени снижение рубля
До скольки снижение? 100 рублей за доллар,200 или выше?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12742
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 18:08
Цитата:
А что российская экономика укрепляется?)
Так почему при таком высоком рубле цены в России ползут вверх?))
Чёт российские экономисты это объяснить не можут)
Цитата:
Какие свои проблемы?
Введённое чп в сша из за того что солнечные панели подорожали?
Это да крах запада и конец Европы в устах Путина))
Цитата:
Недавно
В паралельной вселенной
Где ханом Россистана назначили Бату Хасикова
Цитата:
Согласен
А то поломанных роботов Федоров каких-то собирали
На Марс пытались летать
Айфоны пытались копировать
Ноутбуки пытались делать
А как были страной бензаколонкой так и остались да?))Цитата:
2 тенге за рубль меня устроит
serg kost:
Они уже прогнозировали доллар по 200... И развал российской экономики...
Они уже прогнозировали доллар по 200... И развал российской экономики...
А что российская экономика укрепляется?)
Так почему при таком высоком рубле цены в России ползут вверх?))
Чёт российские экономисты это объяснить не можут)
Цитата:
serg kost:
А вот свои проблемы почему-то не спрогнозировали
А вот свои проблемы почему-то не спрогнозировали
Какие свои проблемы?
Введённое чп в сша из за того что солнечные панели подорожали?
Это да крах запада и конец Европы в устах Путина))
Цитата:
viktorian85:
Давно Кустанай стал российским?
Давно Кустанай стал российским?
Недавно
В паралельной вселенной
Где ханом Россистана назначили Бату Хасикова
Цитата:
viktorian85:
К сожалению наша. Надо было не понты делать, а экономику развивать.
К сожалению наша. Надо было не понты делать, а экономику развивать.
Согласен
А то поломанных роботов Федоров каких-то собирали
На Марс пытались летать
Айфоны пытались копировать
Ноутбуки пытались делать
А как были страной бензаколонкой так и остались да?))Цитата:
viktorian85:
До скольки снижение? 100 рублей за доллар,200 или выше?
До скольки снижение? 100 рублей за доллар,200 или выше?
2 тенге за рубль меня устроит
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 18:13
Цитата:
Приверженцы церкви доллара не могут считать другую валюту истинной. Поэтому, если где-то объявляют их веру неправедной, а доллар фейковым и дутым платежным средством, они тотчас же организуют крестовый поход во славу доллара и санкциями принуждают неверных преклонить колени перед своим божеством. А то и мечом карают, как не раз уже было в истории.
Цитата:
А нам и не надо прыгать, мы уже давно там сидим. Нам теперь главное постараться чтобы российская и другие экономики сверху не упали, а то от нас и места мокрого не останется. Поэтому надо хотя бы соседей укреплять, чтобы нас в лепешку не раздавили.
abaika95:
Курс рубля фейковый как и все в современной России
Курс рубля фейковый как и все в современной России
Приверженцы церкви доллара не могут считать другую валюту истинной. Поэтому, если где-то объявляют их веру неправедной, а доллар фейковым и дутым платежным средством, они тотчас же организуют крестовый поход во славу доллара и санкциями принуждают неверных преклонить колени перед своим божеством. А то и мечом карают, как не раз уже было в истории.
Цитата:
abaika95:
Так а нам зачем за сумасшедшими в бездну прыгать?
Так а нам зачем за сумасшедшими в бездну прыгать?
А нам и не надо прыгать, мы уже давно там сидим. Нам теперь главное постараться чтобы российская и другие экономики сверху не упали, а то от нас и места мокрого не останется. Поэтому надо хотя бы соседей укреплять, чтобы нас в лепешку не раздавили.
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 18:21
Цитата:
Нигде ничего не ползет. Достаточно зайти на алиекспресс и по выгодному курсу купить предлагаемый товар. А вот купить что-то за тенге на российских площадках будет проблематично, так как цены стали космическими для держателей такой крепкой валюты, как тенге.
Цитата:
А ты, сынок, когда станет холодно и голодно, иди в компьютер поиграй.
abaika95:
Так почему при таком высоком рубле цены в России ползут вверх?))
Так почему при таком высоком рубле цены в России ползут вверх?))
Нигде ничего не ползет. Достаточно зайти на алиекспресс и по выгодному курсу купить предлагаемый товар. А вот купить что-то за тенге на российских площадках будет проблематично, так как цены стали космическими для держателей такой крепкой валюты, как тенге.
Цитата:
abaika95:
Айфоны пытались копировать
Ноутбуки пытались делать
А как были страной бензаколонкой так и остались да?))
Айфоны пытались копировать
Ноутбуки пытались делать
А как были страной бензаколонкой так и остались да?))
А ты, сынок, когда станет холодно и голодно, иди в компьютер поиграй.
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 18:24
Цитата:
Не успел, всё-таки, с квартирой в России, бедолага. Отсюда и злость кипит в разуме возмущённом.
abaika95:
2 тенге за рубль меня устроит
2 тенге за рубль меня устроит
Не успел, всё-таки, с квартирой в России, бедолага. Отсюда и злость кипит в разуме возмущённом.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1379
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 19:21
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5372
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 19:32
В противовес Евросоюзу бывшие союзные республики скоро объединятся в один союз, так мне кажется благодаря стараниями Путина и ко. Будет единая валюта, парламент и военная, политическая и прочие составляющие.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
|Зарегистрированные пользователи: Добринцофф
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать