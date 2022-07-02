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≡ Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44587
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 10:54
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Возникает вопрос. Если Россия решила сокращать экспорт товарной продукции, а это означает сокращение казахстанского импорта из РФ, которое должно сопровождаться сокращением спроса на российскую валюту, почему у нас дорожает рубль по отношению к тенге?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12742
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 17:09
#15
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Цитата:
viktorian85:
Пока видно что наша экономика оказалось фейковой, а не российская.

Смешно что пишет это Вика из России и везде пытается косить под местного жителя)
Да ВАША экономика оказалось фейковой)
Вкусно и почка
Цитата:
viktorian85:
Сколько ждать?

Сколько надо
Западные Экономисты прогнозируют к началу осени снижение рубля
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1377
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 17:13
#16
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Конечно, 18 млн накормить легче.
С нашими-то просторами.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1377
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 17:15
#17
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Цитата:
abaika95:
Западные Экономисты прогнозируют к началу осени снижение рубля

Они уже прогнозировали доллар по 200...
И развал российской экономики...
А вот свои проблемы почему-то не спрогнозировали.

[Исправлено: serg kost, 02.07.2022 - 17:18]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15372
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 17:34
#18
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Такое ощущение что автор в экономике совершенно не разбирается.
Цитата:
мы должны остановить неконтролируемое перемещение товаров и людей, а следовательно и российской валюты на территорию Казахстана из РФ, введя визовый режим

Источник:

Да и в политике тоже. То есть пофиг на миллионы родственных связей, самую длинную сухопутную границу и общую историю? И всё это вместо того чтобы строить собственное производство?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
448
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 18:02
#19
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Цитата:
abaika95:
Смешно что пишет это Вика из России и везде пытается косить под местного жителя)

Давно Кустанай стал российским?
Цитата:
abaika95:
Да ВАША экономика оказалось фейковой)

К сожалению наша. Надо было не понты делать, а экономику развивать.
Цитата:
abaika95:
Западные Экономисты прогнозируют к началу осени снижение рубля

До скольки снижение? 100 рублей за доллар,200 или выше?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12742
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 18:08
#20
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Цитата:
serg kost:
Они уже прогнозировали доллар по 200... И развал российской экономики...

А что российская экономика укрепляется?)
Так почему при таком высоком рубле цены в России ползут вверх?))
Чёт российские экономисты это объяснить не можут)
Цитата:
serg kost:
А вот свои проблемы почему-то не спрогнозировали

Какие свои проблемы?
Введённое чп в сша из за того что солнечные панели подорожали?
Это да крах запада и конец Европы в устах Путина))
Цитата:
viktorian85:
Давно Кустанай стал российским?

Недавно
В паралельной вселенной
Где ханом Россистана назначили Бату Хасикова
Цитата:
viktorian85:
К сожалению наша. Надо было не понты делать, а экономику развивать.

Согласен
А то поломанных роботов Федоров каких-то собирали
На Марс пытались летать
Айфоны пытались копировать
Ноутбуки пытались делать
А как были страной бензаколонкой так и остались да?))Цитата:
viktorian85:
До скольки снижение? 100 рублей за доллар,200 или выше?

2 тенге за рубль меня устроит
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2265
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 18:13
#21
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Цитата:
abaika95:
Курс рубля фейковый как и все в современной России

Приверженцы церкви доллара не могут считать другую валюту истинной. Поэтому, если где-то объявляют их веру неправедной, а доллар фейковым и дутым платежным средством, они тотчас же организуют крестовый поход во славу доллара и санкциями принуждают неверных преклонить колени перед своим божеством. А то и мечом карают, как не раз уже было в истории.
Цитата:
abaika95:
Так а нам зачем за сумасшедшими в бездну прыгать?

А нам и не надо прыгать, мы уже давно там сидим. Нам теперь главное постараться чтобы российская и другие экономики сверху не упали, а то от нас и места мокрого не останется. Поэтому надо хотя бы соседей укреплять, чтобы нас в лепешку не раздавили.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2265
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 18:21
#22
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Цитата:
abaika95:
Так почему при таком высоком рубле цены в России ползут вверх?))

Нигде ничего не ползет. Достаточно зайти на алиекспресс и по выгодному курсу купить предлагаемый товар. А вот купить что-то за тенге на российских площадках будет проблематично, так как цены стали космическими для держателей такой крепкой валюты, как тенге.
Цитата:
abaika95:
Айфоны пытались копировать
Ноутбуки пытались делать
А как были страной бензаколонкой так и остались да?))

А ты, сынок, когда станет холодно и голодно, иди в компьютер поиграй.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2265
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 18:24
#23
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Цитата:
abaika95:
2 тенге за рубль меня устроит

Не успел, всё-таки, с квартирой в России, бедолага. Отсюда и злость кипит в разуме возмущённом.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1379
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 19:21
#24
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Цитата:
abaika95:
Надо дождаться пока набиуллина по самые уши просядет

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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5372
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 19:32
#25
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В противовес Евросоюзу бывшие союзные республики скоро объединятся в один союз, так мне кажется благодаря стараниями Путина и ко. Будет единая валюта, парламент и военная, политическая и прочие составляющие.
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