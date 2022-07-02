Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 13:36
Казахстанские экономисты оценили перспективы для Казахстана, открывшиеся после подписания президентом России Владимиром Путиным закона, легализующего параллельный импорт. Они рассказали, какие плюсы даст новый закон Казахстану и какие риски несет. Читать новость
Где есть контрабанда там всегда возросшая преступность Сейчас попрут к нам братки разной степени наглости закупаться и вывозить нужный им товар Начнется делёж сфер рынка,разборки,перестрелки Казахстану чтобы дать заработать своим гражданам надо ограничить въезд россиян на территорию РК Либо валить братков тут как они только заедут несмотря на возмущение ФСБ (под кем братки сейчас и ходят) Как поступала Канада в 20-30ые года во время сухого закона в США Тогда Канадцы очень поднялись на вывозе своего виски и пива в Америку Фермерский рынок,логистический Канады остался в плюсе Канадцы на своих грузовиках свободно подъезжали к глухой таёжной границе где толкали виски американской мафии по огромным ценам Те уже развозили виски по своим точкам
Но канадская конная пограничная полиция очень жёстко относилась к американским мафиози которые проникали на территорию Канады в потугах в обход пограничников закупится вискариком Так и у нас должно быть
serg kost: Ну хоть что-то Казахстан начнёт в Россию продавать!
Недавно ребята писали из ЧБ Плакались что наше дешманское пиво рудненское у них сильно подорожало))) А местное пить невозможно Печалька Туда же наша молочка,сыры,мясо,колбаса,и даже страшно сказать полуфабрикаты пельмешки и вареники) Рубль укрепился)
abaika95: Где есть контрабанда там всегда возросшая преступность
Ой, да ладно, контрабанда - это когда самому государству не выгоден ввоз определенных товаров. А когда ввоз перекрывают преступными санкциями, арестовывают резервы, то тут уже не до реверансов с бандой оголтелых капиталистов, вдруг забывших собственные правила игры. Цитата:
abaika95: Либо валить братков тут как они только заедут несмотря на возмущение ФСБ (под кем братки сейчас и ходят)
Валить братков это тебе не прыщи давить, которые возникают от переизбытка грузинского алкоголя в организме. Да и с уютного дивана вставать придется.
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