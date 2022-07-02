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≡ Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44587
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 10:54
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Возникает вопрос. Если Россия решила сокращать экспорт товарной продукции, а это означает сокращение казахстанского импорта из РФ, которое должно сопровождаться сокращением спроса на российскую валюту, почему у нас дорожает рубль по отношению к тенге?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12740
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 17:09
#15
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Цитата:
viktorian85:
Пока видно что наша экономика оказалось фейковой, а не российская.

Смешно что пишет это Вика из России и везде пытается косить под местного жителя)
Да ВАША экономика оказалось фейковой)
Вкусно и почка
Цитата:
viktorian85:
Сколько ждать?

Сколько надо
Западные Экономисты прогнозируют к началу осени снижение рубля
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1376
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 17:13
#16
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Конечно, 18 млн накормить легче.
С нашими-то просторами.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1376
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 17:15
#17
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Цитата:
abaika95:
Западные Экономисты прогнозируют к началу осени снижение рубля

Они уже прогнозировали доллар по 200...
И развал российской экономики...
А вот свои проблемы почему-то не спрогнозировали.

[Исправлено: serg kost, 02.07.2022 - 17:18]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15372
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 17:34
#18
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Такое ощущение что автор в экономике совершенно не разбирается.
Цитата:
мы должны остановить неконтролируемое перемещение товаров и людей, а следовательно и российской валюты на территорию Казахстана из РФ, введя визовый режим

Источник:

Да и в политике тоже. То есть пофиг на миллионы родственных связей, самую длинную сухопутную границу и общую историю? И всё это вместо того чтобы строить собственное производство?
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