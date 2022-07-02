Отправлено: - 17:34





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45948 мы должны остановить неконтролируемое перемещение товаров и людей, а следовательно и российской валюты на территорию Казахстана из РФ, введя визовый режимИсточник:

Такое ощущение что автор в экономике совершенно не разбирается.Цитата:Да и в политике тоже. То есть пофиг на миллионы родственных связей, самую длинную сухопутную границу и общую историю? И всё это вместо того чтобы строить собственное производство?