Отправлено: - 17:05

А вы этого не сделали, - обратился к заместителю акима гражданский активист Аркадий ДЕНИСОВ

Цитата:А у товарища Денисова там тоже дача есть?Или он как тот заправский агент КГБ под прикрытием появляется там где общественное недовольство возникает?))