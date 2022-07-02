Отправлено: - 14:12

viktorian85:

Надоели уже эти гореэксперты. Нацбанк сказал что тратить резервы не будет чтобы стабилизировать курс вот и обижайтесь на него терпите.

Дантист:

Еле ушли от таможни, а этот эксперД опять туда предлагает вернуться. Тогда таможенный союз надо развалить и жить счастливо, к

Дантист:

Умные люди стремятся к обьединению,

Дантист:

России хреново, значит надо держаться подальше от нее, вот и весь посыл.

Цитата:Никто ни накого не обижаетсяКонстатация фактаКурс рубля фейковый как и все в современной РоссииИ играть сейчас на конвертации Казахстанцам не выгодноНадо дождаться пока набиуллина по самые уши просядет с этим курсом которым она отчитывается перед Путиным как о якобе победе))Цитата:Так и надо по сутиОт таможенного союза выигрывает пока только рынок РоссииНам совершенно не выгодноЦитата:Поэтому Британия вышла из ЕС потомучто ей не выгодно или банкиры Лондона не умные?)Цитата:Россия сама загнала себя в хреньЧисто по своему решениюТак а нам зачем за сумасшедшими в бездну прыгать?