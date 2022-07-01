Цитата:
Привыкайте, костанайцы, с легкого словца акима области А.Мухамбетова, сказанного 17 июня на отчетной встрече с жителями города, традиционные цветочные клумбы, десятками лет украшавшие областной центр и ставшие его изюминкой, прозваны "временной показухой
Изюминкой?
Обычный советский колхоз везде сажать цветы или ставить шины в виде лебедей)
Временная показуха и есть
Цитата:
Как же выглядят клумбы для народа?
Аааа у нас теперь оказывается есть градация где есть клумбы для народа а где для властей?)
Тоесть цветы возле акимата где вечерами тусуются сотни человек,гуляют мамы с детьми,выступают уличные музыканты и молодежь снимает ролики это для акима
А чуть дальше пустая клумба это для народа?)))
"Логично"как всегда у Юджина
Особенно смешит фото сравнения
2013 и 2022 год
Где на площадке возле марта был колхоз с клумбами и сейчас когда клумбы убрали для того чтобы увеличить место для прохожих коих летом собирается огромное колличество и во время массовых гуляний эти клумбы не к селу не городу приходилось обходить
А дети те вообще бегали по этим клумбам давя цветы)
Но зачем разбираться в таких вопросах
Трагедия века же цветочков нет
Ужаааас! Печаль!)