Отправлено: - 14:47

Привыкайте, костанайцы, с легкого словца акима области А.Мухамбетова, сказанного 17 июня на отчетной встрече с жителями города, традиционные цветочные клумбы, десятками лет украшавшие областной центр и ставшие его изюминкой, прозваны "временной показухой

Как же выглядят клумбы для народа?

Цитата:Изюминкой?Обычный советский колхоз везде сажать цветы или ставить шины в виде лебедей)Временная показуха и естьЦитата:Аааа у нас теперь оказывается есть градация где есть клумбы для народа а где для властей?)Тоесть цветы возле акимата где вечерами тусуются сотни человек,гуляют мамы с детьми,выступают уличные музыканты и молодежь снимает ролики это для акимаА чуть дальше пустая клумба это для народа?)))"Логично"как всегда у ЮджинаОсобенно смешит фото сравнения2013 и 2022 годГде на площадке возле марта был колхоз с клумбами и сейчас когда клумбы убрали для того чтобы увеличить место для прохожих коих летом собирается огромное колличество и во время массовых гуляний эти клумбы не к селу не городу приходилось обходитьА дети те вообще бегали по этим клумбам давя цветы)Но зачем разбираться в таких вопросахТрагедия века же цветочков нетУжаааас! Печаль!)