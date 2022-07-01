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≡ Жаңа Қазақстан: цветы - это показуха?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44586
Жаңа Қазақстан: цветы - это показуха?
Отправлено: 01.07.22 - 22:40
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Привыкайте, костанайцы, с легкого словца акима области А.Мухамбетова, сказанного 17 июня на отчетной встрече с жителями города, традиционные цветочные клумбы, десятками лет украшавшие областной центр и ставшие его изюминкой, прозваны \"временной показухой\".
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
865
Re: Жаңа Қазақстан: цветы - это...
Отправлено: 01.07.22 - 22:40
#1
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Жень, спасибо тебе.
А, может сами начнем? в 9ке и 8ке?
Я понимаю, что всё упрётся в цену вопроса, но надо думать-то...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12738
Re: Жаңа Қазақстан: цветы - это...
Отправлено: 02.07.22 - 14:47
#2
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Цитата:
Привыкайте, костанайцы, с легкого словца акима области А.Мухамбетова, сказанного 17 июня на отчетной встрече с жителями города, традиционные цветочные клумбы, десятками лет украшавшие областной центр и ставшие его изюминкой, прозваны "временной показухой

Изюминкой?
Обычный советский колхоз везде сажать цветы или ставить шины в виде лебедей)
Временная показуха и есть

Цитата:
Как же выглядят клумбы для народа? 

Аааа у нас теперь оказывается есть градация где есть клумбы для народа а где для властей?)
Тоесть цветы возле акимата где вечерами тусуются сотни человек,гуляют мамы с детьми,выступают уличные музыканты и молодежь снимает ролики это для акима
А чуть дальше пустая клумба это для народа?)))
"Логично"как всегда у Юджина
Особенно смешит фото сравнения
2013 и 2022 год
Где на площадке возле марта был колхоз с клумбами и сейчас когда клумбы убрали для того чтобы увеличить место для прохожих коих летом собирается огромное колличество и во время массовых гуляний эти клумбы не к селу не городу приходилось обходить
А дети те вообще бегали по этим клумбам давя цветы)
Но зачем разбираться в таких вопросах
Трагедия века же цветочков нет
Ужаааас! Печаль!)
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