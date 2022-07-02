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≡ Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44586
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 13:36
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Казахстанские экономисты оценили перспективы для Казахстана, открывшиеся после подписания президентом России Владимиром Путиным закона, легализующего параллельный импорт. Они рассказали, какие плюсы даст новый закон Казахстану и какие риски несет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15213
Re: Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном...
Отправлено: 02.07.22 - 13:36
#1
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У наших и чешется и колется .
Знают что можно неплохо заработать..
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
446
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 13:40
#2
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Цитата:
111:
У наших и чешется и колется . Знают что можно неплохо заработать..

Уже российские бизнесмены через Казахстан и Китай обходят санкции. Так что кто то уже хорошо зарабатывает. Думаю наши тоже уже подсуитились просто не афишируют чтобы не попасться америкосам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15213
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 13:58
#3
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Цитата:
viktorian85:
Думаю наши тоже уже подсуитились просто не афишируют чтобы не попасться америкосам.

Их надо сдавать по полной и накладывать санкции..
Все денег мало..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12738
Re: Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном...
Отправлено: 02.07.22 - 14:38
#4
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Где есть контрабанда там всегда возросшая преступность
Сейчас попрут к нам братки разной степени наглости закупаться и вывозить нужный им товар
Начнется делёж сфер рынка,разборки,перестрелки
Казахстану чтобы дать заработать своим гражданам надо ограничить въезд россиян на территорию РК
Либо валить братков тут как они только заедут несмотря на возмущение ФСБ (под кем братки сейчас и ходят)
Как поступала Канада в 20-30ые года во время сухого закона в США
Тогда Канадцы очень поднялись на вывозе своего виски и пива в Америку
Фермерский рынок,логистический Канады остался в плюсе
Канадцы на своих грузовиках свободно подъезжали к глухой таёжной границе где толкали виски американской мафии по огромным ценам
Те уже развозили виски по своим точкам

Но канадская конная пограничная полиция очень жёстко относилась к американским мафиози которые проникали на территорию Канады в потугах в обход пограничников закупится вискариком
Так и у нас должно быть
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2620
Возврат в 90-е - казахстанские экономисты о параллельном импорте России
Отправлено: 02.07.22 - 15:18
#5
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