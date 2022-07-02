Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 10:54
Возникает вопрос. Если Россия решила сокращать экспорт товарной продукции, а это означает сокращение казахстанского импорта из РФ, которое должно сопровождаться сокращением спроса на российскую валюту, почему у нас дорожает рубль по отношению к тенге? Читать новость
Рубль дорожает потому что бюджет у нас пополняется только за счёт продажи полезных ископаемых за $ и чем доллар дороже тем больше тенге у правительства Если будет прежний паритет 1:6 ,то курс должен быть 320тнг$.,что естественно не выгодно для правительства,но выгодно для населения.
Исходя из вышесказанного, я считаю, что мы должны остановить неконтролируемое перемещение товаров и людей, а следовательно и российской валюты на территорию Казахстана из РФ, введя визовый режим и жесткий таможенный контроль на границе с Россией.
Во наговорил ааа,тебе мало дефицита сахара? В магазинах 50% продуктов Российского производства,чем их заменить и как вырастут цены на местную продукцию из-за отсутствия конкуренции? За визовый режим с соседями ,я думаю тебе те люди у которых родня в России проживает ,отдельное спасибо скажут.
Специально ,для горе эКсперДов говорю прописные истины экономики,если бы рубль не был никому нужен и не подкреплён товарной массой он бы не дорожал. В России всё продаётся за рубли и даже эквадорские бананы которые купили за валюту и везут к нам с Питера,продают за рубли,нет рублей нет бананов.
На счет закрытия границы с Россией, согласен полностью. Только это надо было делать 15-20 лет назад. Остальное - сплошная демагогия.Курс валюты ни в России, ни в Казахстане давно не зависит от экономики. В России после блокировки банковской системы,в связи с санкциями, просто некуда отправлять ворованные доллары. В Казахстане искусственно держат доллар.Если установить реальный курс - 200-250 тенге, тут же наступит ипотечный кризис. То есть, квартиры упадут в 2 раза в цене. Не может 2-комн. квартира в Костанае стоить 100 000 дол. как в Европе. То есть, взятая в ипотеку квартира за 20 млн. тенге, будет стоять 10 млн. В результате все заемщики просто бросят платить за ипотеку, а банкам эти квартиры некуда будет девать.Поэтому. просто плюнули на курс рубля, на взрыв цен на продукты и выбрали из двух зол меньшее.
Еле ушли от таможни, а этот эксперД опять туда предлагает вернуться. Тогда таможенный союз надо развалить и жить счастливо, как в Монголии. Умные люди стремятся к обьединению, чтобы выживать легче было, а этот держит нос по ветру, России хреново, значит надо держаться подальше от нее, вот и весь посыл.
Так и курс тенге не зависит от рубля. Спрашивается: "И при чём тут Россия?!" Может, у себя виноватых поискать? Сколько раз российский бизнес хотел зайти в нашу область со свои производством? Не пущают. И сами не производят.
viktorian85: Надоели уже эти гореэксперты. Нацбанк сказал что тратить резервы не будет чтобы стабилизировать курс вот и обижайтесь на него терпите.
Никто ни накого не обижается Констатация факта Курс рубля фейковый как и все в современной России И играть сейчас на конвертации Казахстанцам не выгодно Надо дождаться пока набиуллина по самые уши просядет с этим курсом которым она отчитывается перед Путиным как о якобе победе))Цитата:
Дантист: Еле ушли от таможни, а этот эксперД опять туда предлагает вернуться. Тогда таможенный союз надо развалить и жить счастливо, к
Так и надо по сути От таможенного союза выигрывает пока только рынок России Нам совершенно не выгодно Цитата:
Дантист: Умные люди стремятся к обьединению,
Поэтому Британия вышла из ЕС потомучто ей не выгодно или банкиры Лондона не умные?) Цитата:
Дантист: России хреново, значит надо держаться подальше от нее, вот и весь посыл.
Россия сама загнала себя в хрень Чисто по своему решению Так а нам зачем за сумасшедшими в бездну прыгать?
Вот закрыла Россия нас от своего дешёвого сахара и зерна. И где смогли купить и то и другое наши чиновники и бизнесмены?! Подняла Россия мировые цены на нефть, уголь, пшеницу, меьаллы, уран. Так от этого Казахстану только польза. Всей Европе нужен рубль для закупки энергоносителей, металлов, продовольствия и нефтегазохимии. Вот рубль и дорожает. Потому что всем нужен этот рубль. Начнут наши экспортёры товар продавать за тенге, подорожает и наша валюта.
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