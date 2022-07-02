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≡ Выбираем блендер: погружной или стационарный?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44586
Выбираем блендер: погружной или стационарный?
Отправлено: 02.07.22 - 11:15
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Как выбрать хороший блендер, чтобы он решал свои задачи максимально быстро? Во-первых, определимся, какой блендер вам нужен - стационарный или погружной. Погружной представляет собой специальную насадку с измельчителем, которая крепится к корпусу.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25094
Re: Выбираем блендер: погружной или стационарный?
Отправлено: 02.07.22 - 11:15
#1
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Марик, у нас оба бленднра - есть.
Покупай, сразу - два... :lol: :oops:
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