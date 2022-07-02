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≡ Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44586
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 10:54
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Возникает вопрос. Если Россия решила сокращать экспорт товарной продукции, а это означает сокращение казахстанского импорта из РФ, которое должно сопровождаться сокращением спроса на российскую валюту, почему у нас дорожает рубль по отношению к тенге?
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viktorian85
* viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
438
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 10:54
#1
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Надоели уже эти гореэксперты. Нацбанк сказал что тратить резервы не будет чтобы стабилизировать курс вот и обижайтесь на него терпите.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8749
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 11:03
#2
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Цитата:
Именно поэтому Центральный банк РФ начал снижать базовую ставку, делая рубль дешевле, прежде всего, для потенциального российского производителя для стимулирования внутреннего товарного производства.

Источник:

В России ставку подняли ,что бы остановить падение рубля, когда война началась,а опускать начали когда рубль укрепился до 7 летней давности.
В Казахстане в 2020г ставка была 9% и что где производство?




Цитата:
С моей точки зрения рубль дорожает из-за спроса со стороны наших банков

Источник:

Рубль дорожает потому что бюджет у нас пополняется только за счёт продажи полезных ископаемых за $ и чем доллар дороже тем больше тенге у правительства
Если будет прежний паритет 1:6 ,то курс должен быть 320тнг$.,что естественно не выгодно для правительства,но выгодно для населения.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8749
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 11:09
#3
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Цитата:
Исходя из вышесказанного, я считаю, что мы должны остановить неконтролируемое перемещение товаров и людей, а следовательно и российской валюты на территорию Казахстана из РФ, введя визовый режим и жесткий таможенный контроль на границе с Россией.

Источник:

Во наговорил ааа,тебе мало дефицита сахара?
В магазинах 50% продуктов Российского производства,чем их заменить и как вырастут цены на местную продукцию из-за отсутствия конкуренции?
За визовый режим с соседями ,я думаю тебе те люди у которых родня в России проживает ,отдельное спасибо скажут.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8749
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 11:13
#4
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Цитата:
Мы должны остановить приток российских рублей, как валюты, не обеспеченной ни товарной массой, ни технологическим оборудованием.

Источник:

Специально ,для горе эКсперДов говорю прописные истины экономики,если бы рубль не был никому нужен и не подкреплён товарной массой он бы не дорожал.
В России всё продаётся за рубли и даже эквадорские бананы которые купили за валюту и везут к нам с Питера,продают за рубли,нет рублей нет бананов.
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
56
Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 11:36
#5
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На счет закрытия границы с Россией, согласен полностью. Только это надо было делать 15-20 лет назад. Остальное - сплошная демагогия.Курс валюты ни в России, ни в Казахстане давно не зависит от экономики. В России после блокировки банковской системы,в связи с санкциями, просто некуда отправлять ворованные доллары. В Казахстане искусственно держат доллар.Если установить реальный курс - 200-250 тенге, тут же наступит ипотечный кризис. То есть, квартиры упадут в 2 раза в цене. Не может 2-комн. квартира в Костанае стоить 100 000 дол. как в Европе. То есть, взятая в ипотеку квартира за 20 млн. тенге, будет стоять 10 млн. В результате все заемщики просто бросят платить за ипотеку, а банкам эти квартиры некуда будет девать.Поэтому. просто плюнули на курс рубля, на взрыв цен на продукты и выбрали из двух зол меньшее.

[Исправлено: ТаРо, 02.07.2022 - 11:42]
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
56
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 11:41
#6
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В принципе,игрушки с национальной валютой никого до добра не доводили. Ни одна развитая страна не разбогатела на обесценивании собственной валюты.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
883
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 11:42
#7
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Еле ушли от таможни, а этот эксперД опять туда предлагает вернуться. Тогда таможенный союз надо развалить и жить счастливо, как в Монголии. Умные люди стремятся к обьединению, чтобы выживать легче было, а этот держит нос по ветру, России хреново, значит надо держаться подальше от нее, вот и весь посыл.
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Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
56
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 12:05
#8
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Взять тот же Китай. У них тоже протяженная граница с Россией. Но почему-то курс юаня никогда не зависел от рубля. Это разве не причина задуматься об этих фейковых экономических союзах.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
841
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Почему дорожает российский рубль?
Отправлено: 02.07.22 - 12:27
#9
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Цитата:
ТаРо:
курс юаня

так в Китае есть производство, а не только полезные ископаемые. Да и свои редкоземельные они только в виде готовой продукции из страны вывозят
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