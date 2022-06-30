Отправлено: - 10:47

yudjin:

Намедни пошел в магазин за сыром. Голландский Садчиковский теперь дешевле, чем российский сырный продукт..3190 против 4700 за кг. Хотя раньше было наоборот.

[Исправлено: Добринцофф, 01.07.2022 - 10:57]

[Исправлено: Добринцофф, 01.07.2022 - 10:57]

Цитата:Сырный продукт за 4700-это дорого,у нас был по 2300,а сейчас по 3000.Кстати садчиковский продаём по 2800.М-да,пока писал сообщение садчиковка подорожала по 3240 уже.