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Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44583
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 15:13
Санкции наложенные Западом за спецоперацию Путина, на Россию, оказались очень живительными, рост цен на всё что производилось в России, теперь подорожало дополнительно ещё из-за повышения курса российского рубля.
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Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 21:51
Цитата:
Но до такой ли степени?
Хорошо
А турецкие, что, тоже?
И лучше думаю турецкие или какие там по 2 тысячи, чем рудненские или российские по 10.?
Ценность в этих 98 процентов воды какая?
maxsaf:
Если российские огурцы станут 10 000 то рудненские тоже подорожают.
Если российские огурцы станут 10 000 то рудненские тоже подорожают.
Но до такой ли степени?
Хорошо
А турецкие, что, тоже?
И лучше думаю турецкие или какие там по 2 тысячи, чем рудненские или российские по 10.?
Ценность в этих 98 процентов воды какая?
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 21:53
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 21:55
Появилось много казахстанских бумаг, и они если все если так пойдет и дальше, будут совершенствоваться..
А потому это к лучшему..
[Исправлено: 111, 30.06.2022 - 21:56]
А потому это к лучшему..
[Исправлено: 111, 30.06.2022 - 21:56]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2260
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 22:06
Цитата:
Они ещё просто не нашли своего российского покупателя, который купит товар гораздо дороже. После этого нам останется только самый дешёвый сырный продукт из пальмового масла.
yudjin:
Вот он шанс расширять производство местным производителям.
Вот он шанс расширять производство местным производителям.
Они ещё просто не нашли своего российского покупателя, который купит товар гораздо дороже. После этого нам останется только самый дешёвый сырный продукт из пальмового масла.
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 30.06.22 - 22:07
Цитата:
Например?
Опять не знаем марки этого продукта?
Маркс:
После этого нам останется только самый дешёвый сырный продукт из пальмового масла.
После этого нам останется только самый дешёвый сырный продукт из пальмового масла.
Например?
Опять не знаем марки этого продукта?
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 01.07.22 - 10:47
Цитата:
Сырный продукт за 4700-это дорого,у нас был по 2300,а сейчас по 3000.
Кстати садчиковский продаём по 2800.
М-да,пока писал сообщение садчиковка подорожала по 3240 уже.
[Исправлено: Добринцофф, 01.07.2022 - 10:57]
[Исправлено: Добринцофф, 01.07.2022 - 10:57]
yudjin:
Намедни пошел в магазин за сыром. Голландский Садчиковский теперь дешевле, чем российский сырный продукт..3190 против 4700 за кг. Хотя раньше было наоборот.
Намедни пошел в магазин за сыром. Голландский Садчиковский теперь дешевле, чем российский сырный продукт..3190 против 4700 за кг. Хотя раньше было наоборот.
Сырный продукт за 4700-это дорого,у нас был по 2300,а сейчас по 3000.
Кстати садчиковский продаём по 2800.
М-да,пока писал сообщение садчиковка подорожала по 3240 уже.
[Исправлено: Добринцофф, 01.07.2022 - 10:57]
[Исправлено: Добринцофф, 01.07.2022 - 10:57]
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 01.07.22 - 10:51
Цитата:
Некоторые из них,делаются из российских заготовок,то есть покупаются огромные бухты с бумагой и уже у нас распиливаются и наматываться в обычные рулончики,затем всё это заворачивается в этикетку сделано в Казахстане.
111:
Появилось много казахстанских бумаг, и они если все если так пойдет и дальше, будут совершенствоваться.. А потому это к лучшему..
Появилось много казахстанских бумаг, и они если все если так пойдет и дальше, будут совершенствоваться.. А потому это к лучшему..
Некоторые из них,делаются из российских заготовок,то есть покупаются огромные бухты с бумагой и уже у нас распиливаются и наматываться в обычные рулончики,затем всё это заворачивается в этикетку сделано в Казахстане.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15371
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 01.07.22 - 12:19
Цитата:
Это было бы неплохо. Но пока что это относится к тому товару который уже производится. А для производства товара нужны другие товары - вот их производство уже сложнее и наладить не так просто и займет не один год. Но тут некоторые диванные эксперты предполагают что рубль рухнет осенью. И стоит ли заморачиваться, если скоро конкуренты вернутся на рынок с меньшими ценами?
111:
Появилось много казахстанских бумаг, и они если все если так пойдет и дальше, будут совершенствоваться..
Появилось много казахстанских бумаг, и они если все если так пойдет и дальше, будут совершенствоваться..
Это было бы неплохо. Но пока что это относится к тому товару который уже производится. А для производства товара нужны другие товары - вот их производство уже сложнее и наладить не так просто и займет не один год. Но тут некоторые диванные эксперты предполагают что рубль рухнет осенью. И стоит ли заморачиваться, если скоро конкуренты вернутся на рынок с меньшими ценами?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1371
Re: Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 02.07.22 - 06:35
Цитата:
Цитата:
К нам из Экибастуза энергия идёт за 1000 км, и нормальная цена у неё.
От Балхаша до Тараза и Алматы меньше тысячи. Плюс заводы Балхаша много возьмут. Да и мультипликативный эффект для промышленности появится при избытке энергии. Можно много чего построить.
saba:
почему , невозможно, почему не россиийская АЭС.
почему , невозможно, почему не россиийская АЭС.
Цитата:
saba:
Когда плечо подачи как у Южной Корей, 400 км, а не так как у нас 1500, стоимость квт,ч будет за предельная
Когда плечо подачи как у Южной Корей, 400 км, а не так как у нас 1500, стоимость квт,ч будет за предельная
К нам из Экибастуза энергия идёт за 1000 км, и нормальная цена у неё.
От Балхаша до Тараза и Алматы меньше тысячи. Плюс заводы Балхаша много возьмут. Да и мультипликативный эффект для промышленности появится при избытке энергии. Можно много чего построить.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1371
Наш девиз четыре слова: тонешь сам, топи другого
Отправлено: 02.07.22 - 06:52
Цитата:
А почему Казахстан продаёт свою продукцию в Россию в основном за доллары, а не за рубли?
Почему тенге никак не отвяжется от доллара?
Наверное потому, что Казахстан полуколония Запада.
А Россия освобождается от этой зависимости.
Вот рубль и укрепляется. А тенге слабеет.
Запад в целом, и доллар в частности, тонут в экономическом кризисе. И топят всех зависимых.
Россия отползла от катастрофы. Мы пока нет.
[Исправлено: serg kost, 02.07.2022 - 06:55]
как Казахстан был колонией России, так и остался. Печально то, что сама Россия является сырьевым придатком Запада, и как-то обидно за страну, колония придатка мировой экономики.
А почему Казахстан продаёт свою продукцию в Россию в основном за доллары, а не за рубли?
Почему тенге никак не отвяжется от доллара?
Наверное потому, что Казахстан полуколония Запада.
А Россия освобождается от этой зависимости.
Вот рубль и укрепляется. А тенге слабеет.
Запад в целом, и доллар в частности, тонут в экономическом кризисе. И топят всех зависимых.
Россия отползла от катастрофы. Мы пока нет.
[Исправлено: serg kost, 02.07.2022 - 06:55]
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