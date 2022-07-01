Отправлено: - 18:56

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«Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — гласит сообщение

Цитата:Купить можно всё и всегда и везде,были бы деньги.А эта реклама с элементами троллинга ,не что иное как "Назло бабушке отморожу уши"