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≡ Как занять деньги до зарплаты с помощью микрокредита
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44581
Как занять деньги до зарплаты с помощью микрокредита
Отправлено: 01.07.22 - 13:33
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Планирование расходов — один из самых важных аспектов жизни каждого человека. Однако многие пренебрегают контролем бюджета, из-за чего нередко попадают в ситуации, когда не хватает денег на самое важное. Как правило, чтобы решить краткосрочную финансовую проблему, люди обращаются за микрокредитами.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5371
Re: Как занять деньги до зарплаты с помощью микрокредита
Отправлено: 01.07.22 - 13:33
#1
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Да уж лучше голодным посидеть чем просить у этих жадных до не могу - ростовщиков, одни процент в день или 360 годовых, согласиться на эти условия ну это когда совсем безнадега
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1249
Re: Как занять деньги до зарплаты с помощью микрокредита
Отправлено: 01.07.22 - 22:25
#2
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Реклама алкоголя и сигарет запрещена, а этих быстрых займов нет. А ведь они бывают очень вредны для человека.
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