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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 00:48
Цитата:
Я за рулём ,не пил,но встреча как бы не совсем на тоболе была.
kbkz1980:
Владимир,хорошо видимо выпил и закусил,что не помнит где собирались
Владимир,хорошо видимо выпил и закусил,что не помнит где собирались
Я за рулём ,не пил,но встреча как бы не совсем на тоболе была.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 275
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 01:36
Цитата:
А чего же так равнодушно, а там не равнодушно. Если нет разницы, то зачем так себя терзать? Цитата:
Ну если действительно интересно
То вот почитайте.
Цитата:
А ну понятно...
[Исправлено: Эл-починно, 01.07.2022 - 01:37]
abaika95:
Мне плевать на внутренние дела Украины
Мне плевать на внутренние дела Украины
А чего же так равнодушно, а там не равнодушно. Если нет разницы, то зачем так себя терзать? Цитата:
abaika95:
Ну так есть факты? Кроме распятых иисусов?)
Ну так есть факты? Кроме распятых иисусов?)
Ну если действительно интересно
Цитата:
abaika95:
Вот и ответ)
Вот и ответ)
А ну понятно...
[Исправлено: Эл-починно, 01.07.2022 - 01:37]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5625
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 02:25
Цитата:
----В этом вся твоя суть !!!
111:
обычно длинные комменты не читаю, только начало или конец..
обычно длинные комменты не читаю, только начало или конец..
----В этом вся твоя суть !!!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 09:46
Цитата:
не в бровь)
Маркс:
Да как-то больше Зеленского напоминаешь
Да как-то больше Зеленского напоминаешь
не в бровь)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 11:28
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 18:19
Из рекламы..
Многие западные бренды покинули Россию, британский онлайн-магазин тоже прекратил продажи в нашей стране. А на днях в мобильном приложении ASOS пользователи увидели не самое корректное сообщение для россиян.
В мобильном приложении интернет-магазина появилась надпись с элементами троллинга. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — гласит сообщение
Многие западные бренды покинули Россию, британский онлайн-магазин тоже прекратил продажи в нашей стране. А на днях в мобильном приложении ASOS пользователи увидели не самое корректное сообщение для россиян.
В мобильном приложении интернет-магазина появилась надпись с элементами троллинга. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — гласит сообщение
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 18:52
Еще что то из кухни..
Процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это решение принято по настоянию Украины в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.
"Как сообщил глава комитета посол Марокко Самир Аддар, Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО в марте прошлого года, но «сейчас ее власти призвали рассмотреть этот вопрос в срочном порядке». «Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», – передает ТАСС слова Аддара.
О планах подачи заявки на включение борща в составляемый ЮНЕСКО список нематериального культурного наследия минкультуры Украины заявило в прошлом году. Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.
Процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это решение принято по настоянию Украины в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.
"Как сообщил глава комитета посол Марокко Самир Аддар, Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО в марте прошлого года, но «сейчас ее власти призвали рассмотреть этот вопрос в срочном порядке». «Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», – передает ТАСС слова Аддара.
О планах подачи заявки на включение борща в составляемый ЮНЕСКО список нематериального культурного наследия минкультуры Украины заявило в прошлом году. Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 18:55
Я то давно понял, что русского борща не бывает..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 18:56
Цитата:
Купить можно всё и всегда и везде,были бы деньги.
А эта реклама с элементами троллинга ,не что иное как "Назло бабушке отморожу уши"
111:
«Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — гласит сообщение
«Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — гласит сообщение
Купить можно всё и всегда и везде,были бы деньги.
А эта реклама с элементами троллинга ,не что иное как "Назло бабушке отморожу уши"
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 19:01
Цитата:
Да понятно..
Просто увидел как Ксения Собчак возмущалась..
Сумочки по 10 тысяч ойро пролетели мимо..
Придется в Ойропу за ними гонять..
Добринцофф:
эта реклама с элементами
эта реклама с элементами
Да понятно..
Просто увидел как Ксения Собчак возмущалась..
Сумочки по 10 тысяч ойро пролетели мимо..
Придется в Ойропу за ними гонять..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2260
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 21:01
Цитата:
Идиотизм 80-го уровня. Гораздо обиднее, когда произвел товар, понес затраты и не можешь продать. А тебе ещё работникам надо платить, поставщикам сырья и прочим нахлебникам. Ну и бравировать своей тупостью это вообще за гранью здравого смысла.
111:
Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?
Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?
Идиотизм 80-го уровня. Гораздо обиднее, когда произвел товар, понес затраты и не можешь продать. А тебе ещё работникам надо платить, поставщикам сырья и прочим нахлебникам. Ну и бравировать своей тупостью это вообще за гранью здравого смысла.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17125
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 21:47
Цитата:
Я давно понял что ты переобуваешься быстро и что борща ИКС не бывает, или как ты его любил называть - х... борщ ну или борщ по х... а теперь ты переобулся и свою любимую ИКС больше вообще не используешь
111:
Я то давно понял, что русского борща не бывает..
Я то давно понял, что русского борща не бывает..
Я давно понял что ты переобуваешься быстро и что борща ИКС не бывает, или как ты его любил называть - х... борщ ну или борщ по х... а теперь ты переобулся и свою любимую ИКС больше вообще не используешь
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 22:11
Цитата:
Икс, игрек..
Зет..
Говоришь как на спецоперации..
Загадками..
maxsaf:
ИКС не бывает,
ИКС не бывает,
Икс, игрек..
Зет..
Говоришь как на спецоперации..
Загадками..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 22:12
Цитата:
Хм..
А голова где была, чтоб знать, на кого обижаться?
Можно конечно, наделать хоть миллионы этих сумочек по 10 тысяч ойро, но должна же быть логистика какая то..
Маркс:
Гораздо обиднее, когда произвел товар, понес затраты и не можешь продать.
Гораздо обиднее, когда произвел товар, понес затраты и не можешь продать.
Хм..
А голова где была, чтоб знать, на кого обижаться?
Можно конечно, наделать хоть миллионы этих сумочек по 10 тысяч ойро, но должна же быть логистика какая то..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 22:29
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