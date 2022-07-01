Re: "Историческое ослабление". Взлетевший курс рубля...

Отправлено: - 19:57

Каддафи был один.

И рыпнулся раньше времени.

Путин с Китаем, Ираном и другими поддержавшими и сочувствующими.

Да и момент выбран удачно.



Путин сказал, что "рубль будет обеспечен ликвидными ресурсами".

И это явно не доллвр.