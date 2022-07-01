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≡ "Историческое ослабление". Взлетевший курс рубля объяснили в Нацбанке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44581
"Историческое ослабление". Взлетевший курс рубля объяснили в Нацбанке
Отправлено: 01.07.22 - 19:00
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В Нацбанке уточнили, что, несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8746
Re: "Историческое ослабление". Взлетевший курс рубля...
Отправлено: 01.07.22 - 19:00
#1
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Цитата:
что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Россию за тенге. Этим обуславливается низкий спрос на тенге в РФ, в отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли", - объяснили в НБ.

Источник:

Что и требовалось доказать,тенге нафик никому не нужен,а рубль нужен всем ,поэтому и курс такой.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1369
Re: "Историческое ослабление". Взлетевший курс рубля...
Отправлено: 01.07.22 - 19:19
#2
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Россия постепенно отвязывается от доллара.
И прекратила в свою страну импорт долларовой инфляции.
Пора и нам делать шаги в этом направлении.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15179
Re: "Историческое ослабление". Взлетевший курс рубля...
Отправлено: 01.07.22 - 19:34
#3
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О, класс..
Хотя бы 12-15 сделать.
И нормуль..
Тенге должен быть крепким..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
275
"Историческое ослабление". Взлетевший курс рубля объяснили в Нацбанке
Отправлено: 01.07.22 - 19:36
#4
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Цитата:
serg kost:
Пора и нам делать шаги в этом направлении.

Подобные шаги, смертельно опасны. Не каждый может себе позволить подобную роскошь. Каддафи это стоило жизни и ввергло страну в хаос.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1369
Re: "Историческое ослабление". Взлетевший курс рубля...
Отправлено: 01.07.22 - 19:57
#5
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Каддафи был один.
И рыпнулся раньше времени.
Путин с Китаем, Ираном и другими поддержавшими и сочувствующими.
Да и момент выбран удачно.

Путин сказал, что "рубль будет обеспечен ликвидными ресурсами".
И это явно не доллвр.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
864
"Историческое ослабление". Взлетевший курс рубля объяснили в Нацбанке
Отправлено: 01.07.22 - 20:03
#6
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Цитата:
serg kost:
Каддафи был один.

наш явно один не останется.
Ну чем не возможность?
-------------
но нет, #сначалародня...
:-(
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