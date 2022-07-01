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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8746
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 00:48
#3571
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Цитата:
kbkz1980:
Владимир,хорошо видимо выпил и закусил,что не помнит где собирались

Я за рулём ,не пил,но встреча как бы не совсем на тоболе была.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
275
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 01:36
#3572
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Цитата:
abaika95:
Мне плевать на внутренние дела Украины

А чего же так равнодушно, а там не равнодушно. Если нет разницы, то зачем так себя терзать? :lol: Цитата:
abaika95:
Ну так есть факты? Кроме распятых иисусов?)

Ну если действительно интересно То вот почитайте.
Цитата:
abaika95:
Вот и ответ)

А ну понятно...


[Исправлено: Эл-починно, 01.07.2022 - 01:37]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5625
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 02:25
#3573
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Цитата:
111:
обычно длинные комменты не читаю, только начало или конец..

----В этом вся твоя суть !!!
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
840
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 09:46
#3574
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Цитата:
Маркс:
Да как-то больше Зеленского напоминаешь

не в бровь)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
840
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 11:28
#3575
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Цитата:
111:
Днем и с предупреждением


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15179
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 18:19
#3576
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Из рекламы..

Многие западные бренды покинули Россию, британский онлайн-магазин тоже прекратил продажи в нашей стране. А на днях в мобильном приложении ASOS пользователи увидели не самое корректное сообщение для россиян.



В мобильном приложении интернет-магазина появилась надпись с элементами троллинга. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — гласит сообщение
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15179
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 18:52
#3577
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Еще что то из кухни..

Процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это решение принято по настоянию Украины в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.

"Как сообщил глава комитета посол Марокко Самир Аддар, Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО в марте прошлого года, но «сейчас ее власти призвали рассмотреть этот вопрос в срочном порядке». «Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», – передает ТАСС слова Аддара.
О планах подачи заявки на включение борща в составляемый ЮНЕСКО список нематериального культурного наследия минкультуры Украины заявило в прошлом году. Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15179
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 18:55
#3578
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Я то давно понял, что русского борща не бывает..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8746
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 18:56
#3579
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Цитата:
111:
«Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — гласит сообщение

Купить можно всё и всегда и везде,были бы деньги.
А эта реклама с элементами троллинга ,не что иное как "Назло бабушке отморожу уши"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15179
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.07.22 - 19:01
#3580
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Цитата:
Добринцофф:
эта реклама с элементами

Да понятно..
Просто увидел как Ксения Собчак возмущалась..
Сумочки по 10 тысяч ойро пролетели мимо..
Придется в Ойропу за ними гонять..
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