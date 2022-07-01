Многие западные бренды покинули Россию, британский онлайн-магазин тоже прекратил продажи в нашей стране. А на днях в мобильном приложении ASOS пользователи увидели не самое корректное сообщение для россиян.
В мобильном приложении интернет-магазина появилась надпись с элементами троллинга. «Привет! С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?» — гласит сообщение
Процесс приготовления борща как блюда украинской национальной кухни включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это решение принято по настоянию Украины в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации.
"Как сообщил глава комитета посол Марокко Самир Аддар, Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО в марте прошлого года, но «сейчас ее власти призвали рассмотреть этот вопрос в срочном порядке». «Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», – передает ТАСС слова Аддара. О планах подачи заявки на включение борща в составляемый ЮНЕСКО список нематериального культурного наследия минкультуры Украины заявило в прошлом году. Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.
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