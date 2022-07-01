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≡ Маски и дистанционка. Список новых ограничений для "желтой" зоны утвердили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44580
Маски и дистанционка. Список новых ограничений для "желтой" зоны утвердили в Казахстане
Отправлено: 01.07.22 - 15:34
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Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции согласовала ограничения на случай ухудшения в Казахстане эпидситуации с коронавирусом.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
252
Re: Маски и дистанционка. Список новых ограничений для...
Отправлено: 01.07.22 - 15:34
#1
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да заколебали вы с этим ковидом. Простой грипп (особенно типа В) несет даже большую смертность. И почему то статистики никто не дает. А посмотреть было бы крайне интересно. И она бы статистика бы показала что танцы с Ковидом приносят больше вреда чем пользы. К примеру "Вопреки широко распространенному мнению, вирус гриппа вызывает у человека стойкий иммунитет. Повторная заболеваемость гриппом – это результат изменчивости вируса гриппа (антигенного дрейфа и антигенных сдвигов)[11]".https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0
А учитывая сколько всяких дельт гам и прочих ковидов уже наплодилось - То это просто новый вид "гриппа", и работать с ним нужно аналогично: желающим прививки, не желающие болеют если не повезло заразится и без всяких ограничений.
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