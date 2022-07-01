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Маски и дистанционка. Список новых ограничений для "желтой" зоны утвердили в Казахстане
Маски и дистанционка. Список новых ограничений для "желтой" зоны утвердили в Казахстане
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