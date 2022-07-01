Re: Маски и дистанционка. Список новых ограничений для...

Отправлено: - 15:34

да заколебали вы с этим ковидом. Простой грипп (особенно типа В) несет даже большую смертность. И почему то статистики никто не дает. А посмотреть было бы крайне интересно. И она бы статистика бы показала что танцы с Ковидом приносят больше вреда чем пользы. К примеру "Вопреки широко распространенному мнению, вирус гриппа вызывает у человека стойкий иммунитет. Повторная заболеваемость гриппом – это результат изменчивости вируса гриппа (антигенного дрейфа и антигенных сдвигов)[11]".https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0

А учитывая сколько всяких дельт гам и прочих ковидов уже наплодилось - То это просто новый вид "гриппа", и работать с ним нужно аналогично: желающим прививки, не желающие болеют если не повезло заразится и без всяких ограничений.