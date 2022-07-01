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≡ У бытовых потребителей Рудного не будут отключать газ в августе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44580
У бытовых потребителей Рудного не будут отключать газ в августе
Отправлено: 01.07.22 - 15:02
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При этом промышленные объекты, в том числе и ТЭЦ ССГПО будут полностью остановлены, так как они зависят от газоснабжения. Поэтому горячей воды в домах рудничан все же не будет.
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Z
* ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
171
Re: У бытовых потребителей Рудного не будут отключать газ в...
Отправлено: 01.07.22 - 15:02
#1
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Пусть резерв газа и на Костанай направят.
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