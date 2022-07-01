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≡ Сигареты снова подорожают с 1 июля в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44578
Сигареты снова подорожают с 1 июля в Казахстане
Отправлено: 01.07.22 - 12:59
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Стоимость реализации сигарет и другой табачной продукции контролируется государством. В рамках утвержденных норм цены постоянно повышаются. О том, сколько денег теперь придется тратить на курение.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25088
Re: Сигареты снова подорожают с 1 июля в Казахстане
Отправлено: 01.07.22 - 12:59
#1
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Курили, и будем - курить... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5371
Re: Сигареты снова подорожают с 1 июля в Казахстане
Отправлено: 01.07.22 - 13:28
#2
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Помню, ещё подростком был, махорку в пачках по талонам продавали. Я подрабатывал грузчиком в торговой базе, цигейковые шубы осыпали махоркой чтоб моль не поела.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
840
Re: Сигареты снова подорожают с 1 июля в Казахстане
Отправлено: 01.07.22 - 13:32
#3
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хорошо, когда не куришь)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25088
Сигареты снова подорожают с 1 июля в Казахстане
Отправлено: 01.07.22 - 13:47
#4
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Передайте "токаю", нам и 1000 - по плечу... :-o
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3063
Re: Сигареты снова подорожают с 1 июля в Казахстане
Отправлено: 01.07.22 - 14:20
#5
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-Извините, сигареткой не угостите?
- Пожалуйста. Но у меня только с импотенцией, будете?
- Ой, нет, спасибо. Лучше поищу с раком лёгких или с мучительной смертью! :lol:
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