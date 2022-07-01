Re: Как занять деньги до зарплаты с помощью микрокредита

Отправлено: - 13:33

Да уж лучше голодным посидеть чем просить у этих жадных до не могу - ростовщиков, одни процент в день или 360 годовых, согласиться на эти условия ну это когда совсем безнадега