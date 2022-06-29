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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25088
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.06.22 - 21:15
#7561
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И не жарко им. В райцентре +32 градуса... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.06.22 - 21:50
#7562
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У нас холодрыга, осень..
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3063
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.06.22 - 22:05
#7563
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И правда, перестала писать, ограничилась личкой...
Исправлюсь! :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15174
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 13:15
#7564
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25088
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 13:20
#7565
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Хмурое утро. Первый, настоящий дождь.
На улице +15 градусов... :lol: :-P
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3063
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 14:11
#7566
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Драк, ещё посещают тебя ёжики?
Чем подкармливаешь?
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3063
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.07.22 - 14:25
#7567
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По ассоциации с темой подорожания курева: "Приезжает мужик с недельной командировки, а у него 7 штрафов за курение на балконе..." :lol:

[Исправлено: таноми52, 01.07.2022 - 14:26]
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