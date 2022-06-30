Отправлено: - 19:59

yudjin:

А мне вот поведали другое. к примеру в саду 54 из 3-х русскоязычных групп, которые каждый год набирают, оставили только ОДНУ, а две будут с казахским языком.

Цитата:Это неизбежно. Правда было интересно остаться до конца и увидеть все это своими глазами?