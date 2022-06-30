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О зарплатах, безопасности и русскоязычных группах в детсадах - На вопросы родителей ответили в управлении образования Костанайскй области
О зарплатах, безопасности и русскоязычных группах в детсадах - На вопросы родителей ответили в управлении образования Костанайскй области
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