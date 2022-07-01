Re: Продлить учебный год до конца июня предложили в Казахстане

Отправлено: - 09:49

Какие там ещё ЭКСПЕРТЫ выискались? Откуда они взялись при всеобщем бардаке? Опять проплоченные из за бугра? Или из за лужи? Им то и нужно чтоб у нас постоянно что то менялось в системе образования, уже 30 лет её бедную гнобят! Получили целую армию горе специалистов, и всё мало! Извели медицину как таковую, систему образование превратили в площадку для обогащения, выпуская учебники по которым врагов не учат, вы что господа вообще РОДИНУ не любите? Хотя о чём это я, у таких её никогда не было, у них бабло и АД родина!