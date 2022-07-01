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≡ Продлить учебный год до конца июня предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44575
Продлить учебный год до конца июня предложили в Казахстане
Отправлено: 01.07.22 - 09:38
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Эксперты и представители некоторых школ предлагают продлить учебный год в Казахстане. По мнению специалистов, добавление дополнительных учебных недель сократит количество уроков в день, а также снизит интенсивность изучения сложных тем.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
838
Re: Продлить учебный год до конца июня предложили в Казахстане
Отправлено: 01.07.22 - 09:38
#1
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программу учебную, да учебники сделайте нормальными. Не можете? Верните советские, перепишите их с учетом нового материала, национального компонента. И перестаньте издеваться над системой образования.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
157
Re: Продлить учебный год до конца июня предложили в Казахстане
Отправлено: 01.07.22 - 09:49
#2
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Какие там ещё ЭКСПЕРТЫ выискались? Откуда они взялись при всеобщем бардаке? Опять проплоченные из за бугра? Или из за лужи? Им то и нужно чтоб у нас постоянно что то менялось в системе образования, уже 30 лет её бедную гнобят! Получили целую армию горе специалистов, и всё мало! Извели медицину как таковую, систему образование превратили в площадку для обогащения, выпуская учебники по которым врагов не учат, вы что господа вообще РОДИНУ не любите? Хотя о чём это я, у таких её никогда не было, у них бабло и АД родина!
Профайл
T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
157
Re: Продлить учебный год до конца июня предложили в Казахстане
Отправлено: 01.07.22 - 09:57
#3
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Да и ещё, в стране специалистами считаются люди получившие СОВЕТСКОЕ образование, о окончившие 25 МАЯ школу! Такое ощущение что в этой системе ПО ЗНОКАМ БАКЕ САКЕ устроились на работу КОНЧЕННЫЕ ДВОЕЧНИКИ, ГОРЕ ЛЮБОЙ школы, и вот теперь они мстят мстят! На корню уничтожая то доброе и светлое что несла советская школа! У нас школьники в советское время не несли трех этажные маты не взирая на окружающих, спортом не за бабло занимались. А сейчас детей с детства в школе натаскивают как собак на ПОКАЗАТЕЛИ! Потому что в управление вот эти горе эксперты сидят и все требуют показателей!
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