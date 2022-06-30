Отправлено: - 09:18

сайлау курманов:

При советской власти были всего три дня красными на календаре, это восьмое марта, первое мая и седьмое ноября.

сайлау курманов:

Нынче совсем разгулялись: Наурыз, пасха

Цитата:А как же День Победы?Цитата:Вообще-то Пасха всегда приходится на воскресенье и не затрагивает чувства трудящихся, а вот православное Рождество - да, выходной, но не переносится, в случае совпадения с субботой или воскресеньем.Уже как-то подсчитывали, кто больше всех гуляет в странах СНГ. Это Азербайджан. На втором месте - Казахстан.А самые работящие - это белорусы... не зря трактор так назвали)Интересно, что Беларусь - единственная страна, которая празднует день независимости тогда, когда освободили Минск от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Это праздник послезавтра, 3 июля.