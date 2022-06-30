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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 238 из 238«1...236237238
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15173
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 22:14
#3556
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Цитата:
Эл-починно:
Ну видимо под "фильтр" попал

А что там попало?
Я так просмотрел, не понял, обычно длинные комменты не читаю, только начало или конец..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
273
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 22:16
#3557
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Цитата:
111:
А что там попало?

Я тоже не знаю настроек фильтра, вот исправил, опять на проверке. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15173
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 22:27
#3558
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Как то их живых жалко..
Чувствую себя немного Путиным .

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15173
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 22:28
#3559
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Но хоть я варю их, а не убиваю просто так с утра пораньше..
В этом наше отличие..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15173
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 22:33
#3560
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Ну и закидываем..
Сам то я не могу, как то не то..
Кухарка..
Хорошо что она есть..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15173
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 22:39
#3561
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Как красиво, все варится парится, кроме чайника..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25085
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 22:57
#3562
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Цитата:
111:
Хорошо что она есть..

Кто бы, кроме её, тебе,
всё это - варил?... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15173
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 23:10
#3563
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Вот и сварено и выдержано..




И что там отеушивать?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
273
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 23:13
#3564
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Цитата:
111:
И что там отеушивать?

Хвосты Марик, откушивать. Не ел в детстве раков? ;-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15173
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 23:15
#3565
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Цитата:
Эл-починно:
Не ел в детстве раков

Один раз в жизни дали попробовать, но было противно..
В Турции из за этого не ел Омаров..
А тут кухарка же хочет, ну я же мушчина..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15173
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 23:17
#3566
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Одного как то съел, второй .

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25085
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 23:25
#3567
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Цитата:
111:
Вот и сварено и выдержано..

Смотрю, там 2 чёрных.
Это что?... :-o :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15173
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 23:29
#3568
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Цитата:
drakon:
Смотрю, там 2 чёрных. Это что?..

Не знаю, может короновирус
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17124
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 30.06.22 - 23:35
#3569
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Цитата:
drakon:
Смотрю, там 2 чёрных. Это что?...

Другая раса :lol:
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Страница 238 из 238«1...236237238
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