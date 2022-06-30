Отправлено: - 20:03

lavprof:

извиняюсь, а если напасть днем на мирные города, то уже не фашисты

Цитата:тиДнем и с предупреждением о войне, срвсем другое дело и жертв практически нет.Ну логику как то надо включать, что днем все на работе, дети в детсадах, он работает в милиции, она врач, могут спасать раненых.Он может еще и отстреливаться..А если их без предупреждения замочить сразу в постели, вместе с детьми, то они не нанесут российской армии никакого урона, да и кто их обгоревших и распавшихся на куски мяса,будет считать?Идеология Гебельса..Сейчас ее сто процентов переняли..А действительно, напали под утро, что Гитлер, что Путин..Значит фашисты мыслят одинаково..